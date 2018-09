Borrell defiende que Sánchez emprenda acciones legales por las acusaciones de plagio: "Hay un ataque directo contra él"

En declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press, Borrell ha defendido la estrategia de Sánchez, que ha anunciado a primera hora de este jueves que acudirá a los tribunales si los medios que publican ese supuesto plagio no rectifican, asegurando que el jefe del Gobierno "tiene todo el derecho a defenderse" porque hay "un ataque directo" contra su persona.

"Estamos hablando de un presidente del Gobierno y como comprenderá no puede asistir impasible ante una acusación de algo tan grave, si es cierto", ha recalcado el titular de Exteriores.

Asimismo, Borrell ha puesto el acento en que los medios que han lanzado las acusaciones tiene que asumir las consecuencias de sus publicaciones, ya que, a su juicio, se está entrando en un "juego emponzoñado" que tiene más de "acusación personal" que de escrutinio público.

"ROMERÍA" PARA CONSULAR LA TESIS

Sobre la controversia de si la tesis del presidente es o no pública, ha ironizado calificando de "romería" las colas de periodistas que han acudido a la universidad privada Camilo José Cela (CJC) para leer el trabajo del presidente del Gobierno, cuya única copia está depositada en la biblioteca del campus.

"Los que somos profesores sabemos que las tesis se guardan y no se publican, solo se pueden consultar con permiso y autorización. No quiere decir que sean secretas, pero no son documentos públicos", ha alegado el ministro de Exteriores sobre el interés generado por consultar el trabajo académico de Sánchez.

ACUSACIÓN DE PLAGIO

El diario 'ABC' publica este jueves en portada que Sánchez copió párrafos enteros de otros autores en su tesis, con anterioridad el diario digital OK Diario aseguraba este miércoles que un investigador del Ministerio de Industria fue el verdadero autor de la práctica totalidad del trabajo académico de Sánchez.

A primera hora de esta mañana, Sánchez ha anunciado que emprenderá acciones legales si no se rectifican las informaciones periodísticas que le acusan de plagio en su tesis doctoral, según ha anunciado el Palacio de la Moncloa.