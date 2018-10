Borrell recuerda que las delegaciones de Cataluña en el exterior están recurridas a los tribunales

Así lo ha explicado en una entrevista en Antena3, recogida por Europa Press, al ser preguntado por la reapertura de las delegaciones de la Generalitat en Reino Unido e Irlanda, Alemania e Italia, a la que se prevé que sigan las delegaciones en Francia, Suiza y Estados Unidos.

"Como no solicitaron informes, incumplieron la ley y hemos recurrido", ha señalado Borrell, quien ha argumentado que durante el 'procés' estas delegaciones han servido a la causa independentista como elementos de "agitación y propaganda". De hecho, fueron cerradas en virtud de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

Durante la entrevista, el titular de Exteriores ha admitido que Cataluña no es la única comunidad autónoma con este tipo de delegación aunque ha subrayado que es la única con "tantas" y con ambición de hablar de "Estado a Estado" en los países en los que se encuentran.

"ES DIFÍCIL SABER DONDE ESTÁ COLAU"

Preguntado por una posible sintonía entre la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el conseller de Exteriores y candidato de ERC a la Alcaldía, Ernest Maragall, de cara a un gobierno conjunto, Borrell ha indicado que no sabe si el conseller se encuentra en posiciones cercanas a la regidora, porque, a su juicio, "es difícil saber donde está Colau".

Al tiempo, ha señalado que Maragall con sus últimas declaraciones, en las que admite que el independentismo con un 47% de voto no tiene la legitimidad necesaria para cosechar el reconocimiento internacional, da la razón a los contrarios al separatismo.

"Ahora salen diciendo que no tienen derecho a hacer lo que están haciendo, ¿cuándo se enteró usted?. Me alegro de que reconozca que con ese apoyo social no puede ir por el mundo, pero el mismo día Quim Torra pedía la mediación internacional", ha asegurado.

Por ello, ha pedido al independentismo clarificar su posición y les ha achacado experimentar una "confusión muy grande".