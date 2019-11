Borrell descarta acuerdos con partidos independentistas tras el 10N: "Ellos mismos han cerrado todas las vías"

"Sánchez lo intentó, el llegar a acuerdos dentro del marco de la Constitución y no fue posible porque se le planteaban acuerdos fuera del marco constitucional y a partir de ese momento se interrumpió la búsqueda del acuerdo, por lo que ellos mismos han cerrado todas las vías", ha explicado Borrell en una entrevista en Cope, recogida por Europa Press.

Además, el socialista ha indicado que después de lo que "han dicho y hecho" los independentistas, desde que Sánchez llegó a La Moncloa, "no se van a salir de este marco mental" y van a "plantear acuerdos que desbordan la Constitución", así que, ha insistido, en que "no habrá" acuerdos, al igual que "no los ha habido" hasta ahora.

Sin embargo no ha cerrado la puerta a mantener los acuerdos que tiene el PSC con Junts per Catalunya en cuarenta y tres ayuntamientos de Cataluña, dependiendo "de cuál sea la alternativa" porque a veces, ha destacado, "en la vida no siempre hay que escoger entre lo bueno y lo mejor, sino entre lo menos bueno y lo peor".

Para ello, ha puesto de ejemplo el apoyo del PSC a En Comú, el partido de Ada Colau, en el ayuntamiento de Barcelona porque era, a su juicio, mejor alternativa a que gobernara el líder de ERC en Barcelona, Ernest Maragall. "Francamente, yo soy muy crítico con Colau, lo he sido siempre y no tengo ningún entusiasmo en gobernar con ella, pero si la alternativa es que el alcalde de Barcelona sea Maragall, hay que escoger entre lo menos bueno y lo peor", ha puntualizado.