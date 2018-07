Borrell descarta abordar el referéndum en la comisión bilateral de Cataluña

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha descartado hoy que el derecho de autodeterminación se vaya a tratar en la comisión bilateral Estado-Cataluña prevista la próxima semana, como reclama la Generalitat, al no estar reconocido en la Constitución.

Borrell ha rechazado la pretensión del Govern que expresó el conseller de Acción Exterior de la Generalitat, Ernest Maragall, ayer lunes, tras reunirse por separado con el ministro de Exteriores y con la de Política Territorial, Meritxell Batet.

"A ver si el señor Torra se entera de una vez. El derecho de autodeterminación no está reconocido internacionalmente en ninguna parte", ha dicho Borrell en referencia al presidente de la Generalitat.

El titular de Exteriores ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa en la sede del ministerio junto a su homólogo portugués, Augusto Santos Silva.

A juicio de Borrell, "no habría ninguna razón" para hablar en la comisión bilateral del derecho a decidir.

Ha remarcado que el derecho a celebrar un referéndum de independencia "no está reconocido ni en la Constitución, ni en el derecho internacional, en ninguna parte".

En relación con la pretensión de la Generalitat de volver a abrir varias 'embajadas' en el exterior, Borrell ha advertido de que si no se hace de acuerdo a la ley, el Gobierno volverá a presentar un recurso contencioso administrativo para impedirlo.

Maragall reconoció ayer que mantiene con Borrell diferencias de interpretación sobre la normativa que regula las 'embajadas' en el extranjero.

Según Borrell, el Gobierno de Pedro Sánchez está haciendo un ejercicio de "extremo respeto" hacia las competencias de la Generalitat, pero ha exigido "reciprocidad" y que se respete al Estado.

"Cuando no se respetan, no hay mas remedio que llamar la atención. Y cuando la llamada a la atención no surte efecto, no hay más remedio que reiterar la llamada atención. Y si tampoco surte efecto, no hay más remedio que utilizar los recursos del Estado de derecho", ha explicado.

Borrell ha insistido en que la Generalitat "no ha respetado" los procedimientos que la ley fija para "establecer o restablecer un conjunto de delegaciones".

Ha recordado además que cuando la Generalitat creó varias 'embajadas' hace algunos años, no presentaron los informes preceptivos, lo que llevó al anterior Ejecutivo del PP a presentar un recurso a los tribunales, que decayó cuando se aplicó el artículo 155 de la Constitución que suprimió esas oficinas.

"Pero si ahora se reabren, se reabre también el procedimiento contencioso administrativo planteado antes. Es pura lógica aristotélica", ha apostillado.

Borrell ha opinado que el Govern "no deja mucho margen de maniobra", aunque ha anticipado que Exteriores "va a dar todavía un margen para ver si existe una mejor voluntad" que la que expresó Maragall en la reunión.

"De lo contrario, no nos quedará más remedio que aplicar la legislación vigente", ha avisado el ministro.