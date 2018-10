Borrell desvincula los presupuestos a un supuesto "veto" a Quim Torra

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Biorrell, ha asegurado hoy que no ve relación entre la negociación de los presupuestos y el no haber invitado al president de la Generalitat, Quim Torra, a la Unión por el Mediterráneo.

Esta mañana, el portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, ha cargado contra el ministro por no invitar a Torra al foro de la Unión por el Mediterráneo (UpM), que se celebró ayer en Barcelona, y ha asegurado que hechos como ese, entre otros, "no crean las condiciones para poder abordar" una negociación para apoyar los presupuestos del Gobierno.

Preguntado al respecto en los pasillos del Senado, Borrell ha desvinculado ambos asuntos: "No veo la relación francamente... no veo la relación entre los presupuestos y el desarrollo de la asamblea europarlamentaria".

Además ha considerado que el independentismo "está muy fracturado, hasta unos extremos muy evidentes, que se ponen de manifiesto en la alteración del funcionamiento del Parlament".

"Cuando (los independentistas) están de acuerdo entre ellos, lo abren (el Parlament), y cuando no, lo cierran. Eso no es serio, es un comportamiento anormal, un espectáculo que no sé en qué va a acabar", ha opinado.

Sobre la visita que realizará el expresidente Carles Puigdemont al Parlamento de Flandes, Borrell ha afirmado que esa cámara "está en su derecho de organizar las exposiciones que crea oportunas".

Sin embargo, ha advertido que de repetirse las declaraciones del presidente del parlamento flamenco sobre que en España no se cumplen "los valores y principios de la Unión Europea", España no lo aceptará y se tomarán "las medidas diplomáticas que corresponden".