Borrell, escéptico sobre la conveniencia de un segundo referéndum sobre el Brexit

En todo caso, ha señalado que son los británicos los que tienen que decidir --"yo me abstengo de pedir nada"-- y, además, esa posibilidad no se vislumbra en el escenario actual. Según su análisis, el líder laborista, Jeremy Corbyn, lo propuso porque su partido se estaba "desintegrando" por descontento sobre su gestión del asunto.

La situación ahora es que este miércoles el Parlamento rechazó la propuesta laborista de crear una unión aduanera entre Reino Unido y la UE, lo que habría resuelto el problema de la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte y allanado el camino para un acuerdo.

Ahora, la primera ministra, Theresa May, someterá a votación el día 12 el acuerdo que se está negociando en Bruselas "con relativa opacidad" y, si vuelve a ser rechazado, un día después el mismo Parlamento votará si está dispuesto a una salida sin acuerdo. Si la respuesta vuelve a ser no, tendrá que votar si se pide una prórroga para que el Brexit no sea el 29 de marzo. El ministro ha dejado claro que él no contempla que los europeos sean "incapaces de llegar a un acuerdo" y que el Brexit sea "por las bravas", con malísimas consecuencias económicas y sociales.