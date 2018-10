Borrell culpa a los grupos de que los fondos para cooperación no sean mayores

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, ha mostrado "la lógica preocupación" por el presupuesto de cooperación planteado para 2019 y ha culpado a los grupos de que no sea mayor por no haber apoyado elevar el techo de gasto, y a Podemos por no haberlo priorizado en su negociación.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Cooperación al Desarrollo del Congreso, Borrell ha opinado que las cifras que recoge el acuerdo entre el Gobierno y Podemos sobre las cuentas del Estado para 2019 "tal y como están, no están suficientemente bien".

Pero ha mostrado su confianza en que puedan hacerse "ajustes finales" que permitan elevar esa cantidad presupuestada para la cooperación e incluso ha solicitado a los grupos que elaboren una propuesta conjunta para pedir el incremento de esa partida.

No obstante a Podemos le ha recordado que si hubiera reclamado más dinero para Cooperación se habría aprobado: "Cuando tenemos un recurso para distribuir entre políticas que se consideran prioritarias con alguien con quien tenemos que llegar a un acuerdo y ese alguien no plantea nada en política de cooperación, pues es lógico que los recursos se asignen allí donde la pareja de baile presupuestario sitúe su prioridad".

"Hacen falta dos para bailar un tango", ha afirmado Borrell dirigiéndose a la portavoz de Unidos Podemos, Noelia Vera, quien en su intervención había mostrado la prioridad de su grupo por la política de cooperación.

El ministro ha querido dejar claro que "no tiene socios de Gobierno", sino un grupo con el que el Ejecutivo ha "consensuado posiciones para obtener una mayoría parlamentaria" que permita aprobar las cuentas para el próximo año.

Y ha explicado que el Gobierno depende de la posición de los grupos parlamentarios del independentismo catalán, que un día ponen unas condiciones para apoyar el presupuesto, como que se modifique la situación de los presos preventivos y a continuación sus portavoces dicen que esa exigencia no se debe plantear.

"Tendrán que aclararse", ha aseverado Borrell, quien ha admitido que "tenemos el alma en vilo porque un día dicen una cosa y otra dicen lo contrario".

Durante su intervención, Borrell ha reclamado al Parlamento consenso para abrir un debate sobre una nueva ley de cooperación -que ha recibido el apoyo de Podemos, PSOE y Ciudadanos- y para recuperar el pacto de Estado de 2007, que permita recuperar la cooperación como "una seña de identidad" y un "agente clave" para la Agenda 2030.

El responsable de cooperación ha propuesto abrir un "proceso de reflexión y debate para identificar los puntos débiles" de la actual regulación y elaborar una proposición de ley sobre una nueva ley de cooperación, ya que la actual tiene 20 años.

Según el ministro, es necesario contar con "un marco regulador de referencia porque España cuenta con problemas estructurales que obligan a adaptar nuestra acción a los paradigmas actuales".

También ha expresado la prioridad de su departamento por mejorar la situación laboral de los trabajadores de los consulados y de la agencia de la cooperación (AECID) para que "estén homologados con otros países".

El ministro ha reconocido la labor de los más de 2.600 trabajadores españoles que trabajan como cooperantes, algo en lo que ha coincidido la portavoz del PSOE, Carlota Merchán, quien ha considerado que su situación "no es aceptable", por lo que ha mostrado su esperanza en que se resuelva de manera satisfactoria.

José María Chiquillo, del PP, ha denunciado la "omisión decepcionante y preocupante" a la cooperación que se ha producido en el acuerdo entre Podemos y el Gobierno.

Desde Podemos Noelia Vera ha propuesto que se incluya el feminismo en el ámbito de la cooperación y ha advertido también de que "no puede haber plan, ni cambio posible" si en un Gobierno "se sigue dando importancia a las políticas comerciales y las políticas militares".