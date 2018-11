Borrell: "No me gustan los segundos referendos"

El ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo hoy ser contrario a que el Reino Unido celebre un segundo referéndum sobre el "brexit", en una entrevista en directo con el diario europeo "Politico" en Bruselas.

"No me gustan los segundos referendos", declaró Borrell en dicha entrevista, en la que señaló que no le parece "muy democrático (...) salvo que haya una gran mayoría", porque parece que es empujar a los ciudadanos a votar hasta que lo hagan en el sentido deseado.

El pasado 12 de noviembre, en una entrevista publicada por el mismo medio de comunicación, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dijo que si fuera el primer ministro británico convocaría un segundo referéndum sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).

"Si fuera (la primera ministra británica) Theresa May, convocaría un segundo referéndum, sin duda", señaló entonces Sánchez.

Respecto al borrador de acuerdo del "brexit", el jefe de la diplomacia española reiteró que quiere que ese documento o la declaración política que preparan Bruselas y el Reino Unido sobre las relaciones futuras de la isla británica y la UE subraye que la futura relación de Gibraltar debe ser aprobada por España.

"En este acuerdo, España tiene que tener algo que decir, tiene que aprobarlo", insistió Borrell, que ayer condicionó el apoyo de España al pacto a la inclusión de ese punto.

Borrell dijo que la petición española ha estado presente durante toda la etapa de negociaciones y ha sido "aprobada varias veces por el Consejo", la institución que representa a los Estados miembros de la UE.

"No me importa el instrumento, pero quiero que quede claro que el futuro sobre Gibraltar se negociará con el acuerdo de España", reiteró el ministro español, quien evitó hablar de "veto" español al acuerdo en caso de que no recoja esa salvedad.

Preguntado sobre si España votaría en contra del acuerdo, Borrell dijo que prefiere "no entrar en detalles".

Siempre en clave de "brexit", el titular español de Exteriores criticó al ex primer ministro británico David Cameron que convocó el referéndum de 2016 para decidir sobre la permanencia o la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

"Cameron no pasará a la historia como el mejor primer ministro de la historia del Reino Unido", señaló Borrell.

Sin embargo, el jefe de la diplomacia española alabó la figura de la actual jefa del Ejecutivo británico, Theresa May.

"No lo está haciendo tan mal. Parece una mujer muy resiliente, dura. Sabe lo que quiere, lucha por ello y resiste. Debe de ser bastante difícil proponer algo y que siete miembros del gabinete dimitan" y tener que combatir "contra su partido, el Parlamento, los periódicos", comentó.