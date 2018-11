Borrell: "No me gustan los segundos referéndums, no parece muy democrático"

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha dicho este martes que no es partidario de que Reino Unido celebre un segundo referéndum sobre la pertenencia a la Unión Europea, tal y como sugirió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque considera que no es "muy democrático" invitar a votar de nuevo si no gusta el primer resultado.

"No me gustan los segundos referéndums", ha asegurado durante una entrevista en Bruselas con el digital 'Politico', recogida por Europa Press, en la que el ministro recuerda experiencias pasadas en otros países como Irlanda o Dinamarca, en los que se repitieron consultas sobre los Tratados de la UE porque "la gente votó algo que no era lo que les hubiera gustado a las autoridades" y se les "convenció" de que debían repetir.

"No parece muy democrático", ha continuado, para opinar después que sólo vería sentido a repetir una consulta de este tipo si se diera en la sociedad un movimiento de peso que apuntara que hay una "demanda realmente consistente".

A juicio de Borrell, la pregunta a la que tuvieron que responder los británicos para decidir sobre su futuro fuera de la Unión Europea fue muy concreta y no ve necesario repetir la consulta, a pesar de que el presidente Sánchez planteara la semana pasada, también en una entrevista en 'Politico', que Londres convoque un segundo referéndum tras el Brexit para plantear la vuelta a la UE.

Sobre el papel que está jugando la primera ministra británica, Theresa May, Borrell ha destacado su "resistencia" y determinación para sacar adelante su proyecto pese a la oposición de parte de su propio Gobierno y de la opinión pública: "Sabe lo que quiere y lucha por ello".

Además ha criticado al anterior 'premier', David Cameron, del que ha dicho que "no pasará a la historia como el mejor primer ministro" y al que ha criticado que "jugó al póker con su país al menos dos veces", en alusión a los referéndums celebrados en Escocia y sobre la pertenencia a la UE.

Finalmente, el ministro ha reiterado el malestar de España por la última redacción del Tratado de Retirada de Reino Unido que han negociado a nivel técnico Bruselas y Londres, ya que considera que falta claridad jurídica sobre el peso de España en los acuerdos que afecten a Gibraltar.

El Gobierno reclama que el artículo 184 de dicho acuerdo sea modificado para dejar claro que ningún acuerdo negociado entre Reino Unido y la UE sobre el marco futuro de las relaciones bilaterales se podrá aplicar en el territorio de Gibraltar si no es con el consentimiento previo de España.

La diplomacia española quiere que el mismo lenguaje sobre el estatus de Gibraltar quede reflejado de igual manera en la declaración política que se ultima estos días con Reino Unido para sentar las bases del marco futuro.

El próximo domingo se celebrará en Bruselas una cumbre extraordinaria para refrendar estos dos documentos, pero el Gobierno no estará en condiciones de darle su visto bueno si no se producen antes los cambios que reclama.

"Queremos que quede claro, de una manera o de otra, en el acuerdo de retirada, en la declaración política y en todo tipo de declaraciones del Consejo o la Comisión. No importa el instrumento, pero quiero que quede claro que el futuro de Gibraltar se negociará con el acuerdo de España", ha zanjado Borrell.