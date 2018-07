Borrell califica de "hipérbole" que Trump considere "enemigo" a la UE

El ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, consideró hoy una "hipérbole" las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, en las que habló de la Unión Europea (UE) como "enemigo" y explicó que "habrá querido decir competidor comercial".

"Creo que habrá querido decir competidor comercial porque luego dice que es un problema de comercio. Probablemente, la palabra enemigo sea una hipérbole, habrá querido decir que en materia comercial somos muy competitivos y tienen un gran déficit con nosotros", declaró el político al llegar a la reunión de titulares de Exteriores de los Veintiocho que se celebra hoy en Bruselas.

En cualquier caso, señaló que "no hay nada nuevo" en la actitud de Trump porque "viene diciendo lo mismo siempre".

"No le gusta el multilateralismo. La Unión Europea es el sumun del multilateralismo y no ha ocultado que este invento de la UE no le gusta", comentó, e insistió en que el mandatario estadounidense se referiría a que "desde el punto de vista comercial es cierto que tienen un gran déficit comercial, especialmente con Alemania".

Preguntado por la posibilidad de que Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin, acuerden cuestiones sobre Crimea de espaldas al club comunitario en su encuentro de este lunes en Helsinki, Borrell recalcó que no da la impresión de que al político y empresario norteamericano "le importe mucho la opinión de la UE".

"Lo que sí sé es que el señor Trump dice que no espera gran cosa de la reunión y que las relaciones con Rusia están muy mal. Parece que tiene relaciones malas con todo el mundo", dijo en referencia a la cita en la capital finlandesa.

Trump consideró este domingo que la Unión Europea, uno de los aliados históricos de EEUU, es ahora un "enemigo" del país que gobierna.

"Bueno, creo que tenemos muchos enemigos. Considero que la Unión Europea es un enemigo, lo que nos hacen en el comercio. No lo pensarías sobre la Unión Europea, pero es un enemigo", señaló Trump en una entrevista con la cadena estadounidense CBS desde su club de golf en Turnberry (Escocia, Reino Unido).