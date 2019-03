Borrell: "La igualdad entre hombres y mujeres es una cosa de hombres"

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha asegurado este lunes estar convencido de que "la igualdad entre hombres y mujeres es una cosa de hombres", y un asunto en el que los hombres "se deben comprometer".

Subido en un pequeño escenario en la Plaza de Santa Cruz, frente a la sede del Ministerio, rodeado de altos cargos de su departamento y bajo un enorme cartel con el lema "8 de marzo, día internacional de la mujer", Borrell ha querido así comprometer a todos en la lucha por la igualdad tanto en España como en el extranjero, a través de la cooperación al desarrollo.

Según Borrell, la igualdad "debe estar por encima de la contienda" política, partidista y electoral, ya que "no es un problema de mujeres que piden sus derechos, sino de hombres que se comprometen con ellos, y hasta que no cambie nuestro esquema mental y asumamos que eso es una exigencia de ciudadanía plena, esa batalla no se va a ganar".

Por eso ha agradecido a un buen número de embajadoras acreditadas en España que se hayan acercad a compartir este acto con Exteriores y ha "lamentado que no haya más embajadores presentes".

Así, ha señalado que las políticas de igualdad deben estar "plenamente asumidas por todos, y en particular por la política exterior de España".

Por ello, buena parte de la política de cooperación española está centrada en contribuir a resolver los problemas de la igualdad porque las ideas de superioridad del hombre "están profundamente ancladas en las dimensiones culturales antropológicas de buena parte de la humanidad".

Borrell ha señalado que, en esta materia, "todavía queda un larguísimo trecho por hacer, y el ministerio quiere contribuir a ello"; no solo en el extranjero, sino también en España e incluso en el Ministerio de Exteriores, "donde hay cosas que parecerían fáciles pero luego resulta que no lo son, como conseguir una presencia paritaria en el cuerpo diplomático".

También la directora general de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), Aina Calvo, ha coincidido con el ministro en que, para hacer avanzar la igualdad, es necesario el compromiso y determinación no sólo de las mujeres, sino de los hombres, y se ha enorgullecido de que las políticas de igualdad tengan "un papel estelar en nuestra cooperación".

La subsecretaria del Ministerio, Ángeles Moreno, ha elogiado al ministro por ser un "importante campeón de la mujer" y ha agradecido el importante papel que juegan en este asunto "los hombres inteligentes que fomentan la igualdad".

Junto a ellos, también en el escenario, estaban la secretaria de estado para la España Global, Irene Lozano; la Alta Comisionada para la Agenda 2030, Cristina Gallach, y la escritora Elvira Lindo quien ha agradecido a las "mujeres mayores" la labor con la que abrieron brecha y animado a las jóvenes a no olvidar la necesidad de seguir luchando por la igualdad.