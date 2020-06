Borrell desdeña los ataques del independentismo en su 'vuelta' al Congreso: "Tienen un peso intelectual muy profundo"

Diputados de ERC, Junts y la CUP han aprovechado este martes la comparecencia del alto representante de la UE Josep Borrell en la Comisión de Reconstrucción del Congreso para reprocharle su actitud cuando fue ministro de Exteriores, pero éste ha desdeñado de plano sus ataques.

A la portavoz de la CUP, Mireia Vehí, que ha visto en su cargo "un premio" por haber sido "paraguas ideológico contra el independentismo", le ha respondido con ironía que sus palabras "tienen un peso intelectual muy profundo que merecería una respuesta" pero que no quería alterar el orden de la convocatoria.

A Gabriel Rufián (ERC), que le ha preguntado "si con Ciudadanos es más fácil pactar recortes" que con ERC, puesto que los "millones" de Bruselas "no serán gratis", le ha dicho que es evidente que nada es gratis, y que para eso "no hace falta ser un genio de la economía aunque evidentemente no es el caso".

Por parte de Junts, Jaime Alonso-Cuevillas le ha dado las gracias por "ayudar a internacionalizar el conflicto catalán" y, en su réplica, Borrell se ha limitado a señalar que en su intervención no había nada de interés sobre el tema de la comparecencia.

El exministro ha hecho una intervención centrada en la necesidad del paquete europeo de reconstrucción y, después, la primera en intervenir ha sido la portavoz de la CUP, que ha empezado reprochándole haber sido un abanderado del "a por ellos" que, ha dicho, le ha costado a Cataluña "presos y exiliados".

En ese momento el presidente de la Comisión, Patxi López, la ha cortado pidiéndole que se ciñera al tema de la comparecencia y Vehí ha pasado a preguntarle si los valores europeos están en la línea de sus declaraciones sobre "desinfectar las heridas en Cataluña" y si permiten "justificar genocidios" diciendo que en EEUU se mató "a cuatro indios", unas palabras por las que Borrell tuvo que disculparse.

LA CUP LE ACUSA DE TENER "UNA VISIÓN CASI EUGENÉSICA"

También le ha acusado de tener "una visión casi eugenésica de lo que hay que hacer en Cataluña ante las demandas del 80 por ciento de la población" y le ha preguntado qué pasa en la UE "con la autodeterminación de los pueblos".

"Ha hecho prueba de gran originalidad porque (estas palabras) nunca las había oído antes y tienen un peso intelectual muy profundo que merecería por mi parte una respuesta, pero tendrá que esperar a mejor ocasión porque estaría alterando el orden del día", ha sido la respuesta de Borrell.

Por parte de ERC ha intervenido Rufián: "Me han comentado que estaba por aquí y he decidido pasarme", le ha dicho, antes de recordarle su paso por Abengoa y sus "dotes adivinatorias" porque en 2018 vaticinó que los independentistas aprobarían los Presupuestos de Pedro Sánchez pese a sus "bravatas".

Después, ha vinculado "la presencia de Ciudadanos en la ecuación" de los acuerdos con el Gobierno a que "es más fácil pactar recortes" con ellos que con ERC y Rufián está convencido de que las ayudas europeas tendrán "contrapartidas".

Borrell ha señalado que los fondos no tendrán condicionalidad macroeconómica, pero sí está claro que los fondos, que los pedirá la Comisión en el mercado, los devolverán los Estados miembros con la clave de reparto que les corresponde a la hora de hacer aportaciones al presupuesto comunitario.

Patxi López también ha llamado al orden al portavoz de Vox, Carlos Fernández-Roca, que ha empezado a recordarle a Borrell su "emotivo discurso" en la manifestación antiindependentista del 8 de octubre de 2017 en Barcelona.