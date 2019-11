Borrell tacha a los independentistas de totalitarios y pide acabar con el "enfrentamiento étnico"

El ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell, ha tachado a los independentistas de totalitarios porque considera que no aceptan a los que no piensan como ellos y ha pedido acabar con el "enfrentamiento étnico entre unos y otros" en Cataluña.

"Enfrentamiento étnico entendido como identidades contrapuestas", ha concretado Borrell en un mitin en la Carpa del Parc Tecnològic del Vallès en Cerdanyola (Barcelona) en el que también han participado el alcalde del municipio, Carlos Cordón, la candidata al Senado, Elia Tortolero, y el número 2 de la lista socialista por Barcelona, Francisco Polo, y al que han acudido más de 200 personas.

Ha defendido que el conflicto en Cataluña no es "un enfrentamiento entre Cataluña y España, sino dentro de la sociedad catalana", y ha explicado que a sus conocidos en Europa --es el nuevo jefe de la diplomacia europea-- les cuenta que se trata de un problema entre catalanes, entre una parte de la sociedad y la otra.

El ministro en funciones cree que sobre las conciencias de los catalanes ha ido "cayendo una lluvia fina de cosas que no eran verdad" y ha puesto como ejemplo las afirmaciones de los impulsores del 1-O que afirmaron que, tras aquella jornada, muchos países de la comunidad internacional reconocerían a Cataluña como un Estado independiente.

"Hoy hemos visto la realidad y las consecuencias. No ha habido nadie que haya reconocido la secesión de una parte de España", ha zanjado Borrell, que también se ha referido a los disturbios generados tras algunas protestas contra la sentencia del 1-O.

Ha afirmado que en Barcelona se han visto "escenas de violencia que se pensaba que no se volverían a ver; una violencia extrema y exagerada, que dicen que solo es de una minoría, de unos pocos, pero son demasiados".

Ha reiterado que para recordar una situación similar hay que retroceder hasta la "reconversión industrial" de los años 80 y ha dado las gracias a los Cuerpo y Fuerzas de Seguridad del Estado, porque aseguran que sin ellos la situación en Barcelona habría ido a peor.

"TOTALITARIOS"

Borrell se ha referido al cierre de algunas facultades catalanas también en protesta por la sentencia y ha advertido: "La democracia abre universidades. Los totalitarios las cierran", tras lo que ha criticado algunas decisiones tomadas por algunos claustros.

"Las instituciones que tienen que ser templos de la inteligencia, las hemos convertido en templos de la intolerancia, el radicalismo y la falta de respeto", ha reprochado en referencia al independentismo y a las instituciones catalanas.

Ha criticado a los partidos independentistas, al Govern y en concreto al presidente, Quim Torra, de no aceptar a los que no piensan como él y les ha advertido: "No dejaremos que nos excluyan, que nos echen. Yo no dejaré que me echen de Cataluña".

Ha tachado concretamente al presidente del Parlament, Roger Torrent, de totalitario por decir que "los catalanes no quieren al Rey", porque considera que no todos los catalanes comparten sus tesis.

Ha rechazado el uso que asegura que hacen los independentistas de las palabras facha, fascista y franquista, contra los que no son independentistas, y tampoco ha aceptado que dirigentes políticos ni ciudadanos favorables a la independencia digan que "España es una dictadura".

"Dicen que es una dictadura y los que somos mayores y nos acordamos de lo que era este país cuando era una dictadura. Si fuera una dictadura, a buenas horas estarían acampados en la plaza universidad", ha ironizado.

POLO Y TORTOLERO

Polo ha erigido al PSC como el único partido de izquierdas que tiene un candidato "que no es soberanista o independentista, con un discurso transversal que combate al 'procés', que en siete años solo ha conseguido la adhesión de menos de la mitad de catalanes y la más perjudicada es la clase trabajadora".

También ha criticado a Vox y ha advertido: "No vamos a permitir que haya quien niegue la violencia de género. Esta gente debería estar expulsada de la vida política".

Tortolero ha dado las gracias por las lecciones que considera que Borrell ha dado al independentismo y ha asegurado que los partidos que representan a ese movimiento querrían tener a una figura como el ministro en funciones.

También ha criticado a Torra, del que ha asegurado que hace "más de activista que de presidente, que les dice a los CDR apretad y después les envía a los Mossos" a los que también ha dado las gracias por su labor.