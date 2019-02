Borrell no se cierra a volver a intentar el diálogo con los independentistas, pero "en el marco de la Constitución"

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, considera que la ruptura del diálogo con los independentistas no implica que no se pueda volver a hablar en el futuro, porque "en política los problemas se resuelven hablando", pero ha matizado que todo diálogo tiene que ser "en el marco de la Constitución".

Preguntado si estaría a favor de que el PSOE negociase con los independentistas para lograr una nueva investidura de Pedro Sánchez, ha respondido que "cualquier cosa que se salga de la Constitución, ni con los independentistas ni con nadie, pero dentro del marco constitucional el diálogo tiene que ser posible".

Es más, ha dicho que no entiende al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, cuando dice que no pactará con los socialistas, porque manda a sus electores el mensaje de que no pactará con un partido "de izquierda moderada perfectamente homologable a la socialdemocracia europea". Salvo, ha dicho, que quiera dejarle claro al PSOE que no tiene más opción que pactar con los que, como dice Ciudadanos, "rompen España".

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Borrell ha opinado que "un 155 permanente y continuo" no es "una solución operativa" para Cataluña, y ha recordado que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha llevado hasta el límite la voluntad y la capacidad de diálogo hasta encontrarse con una posición cerrada que hacía imposible seguir dialogando".

Además, ha sostenido que, cuando "las cosas llegan a extremos como los de otoño de 2017", cuando se convocó el referéndum independentista y hubo una declaración de independencia 'suspendida', hay que tomar medidas -la aplicación del artículo 155 de la Constitución-- que el PSOE apoyó "con una concepción de defensa del Estado". El Gobierno, ha dicho, esperaba un apoyo similar de la oposición ahora.

Borrell ha repetido que el diálogo debe ser "en el marco de la Constitución" porque, a su juicio, "hay quien no lo quiere entender, de un lado y del otro, que el diálogo político tiene que celebrarse en el marco de la ley". A su juicio, es imposible que nadie crea que, "a cambio del voto a un Presupuesto, algo coyuntural, que dura un año, se pueda negociar una transformación de los planteamientos constitucionales sobre la unidad de España". "¿A quién le cabe eso en la cabeza?", se ha preguntado.

El ministro espera que las elecciones sirvan para hacer pedagogía porque, a su modo de ver, se están haciendo acusaciones sin fundamento, y ha mencionado en concreto la convocatoria de la manifestación por la unidad de España (por parte de PP y Ciudadanos, con el apoyo posterior de Vox) afirmando que el Gobierno había apoyado los 21 puntos que pidió el presidente catalánb, Quim Torra.

"¿QUÉ PACTO HEMOS HECHO PARA ROMPER ESPAÑA?"

Eso, ha proseguido, es contar "una versión falsa de la realidad para discutir sobre falsedades". "¿Qué pacto hemos hecho para romper España? Que alguien me lo diga", ha dicho. En la misma línea, ha cargado contra el independentismo por decir que "el derecho de autodeterminación es algo reconocido en todo el mundo" y España es un Estado "franquista" y "represor".

También ha insistido en que los partidos independentistas votaron contra el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 por razones partidistas, no "racionales en términos de Presupuestos", y ha criticado a Torra por no someter a votación del Parlament los suyos, cuando es "una obligación constitucional".

En todo caso, Borrell no ha querido expresar sus preferencias sobre alianzas postelectorales y, dado que será el cabeza de lista del PSOE a las elecciones europeas, ha asegurado que en el Parlamento Europeo ni PPE, ni socialistas europeos ni liberales sumarán fuerzas con el "nacionalpopulismo" porque no hay margen para pactar con ellos.

Preguntado si hubiera preferido liderar la candidatura del PSC a las elecciones generales -ser cabeza de lista por Barcelona-- en lugar de la europea, ha reconocido que eso habría sido "otro desafío" y "otra oportunidad de hacer pedagogía política en otro marco, con otras referencias", y ha añadido que lo europeo "es más amplio, más universal", y que está "encantado" de estar donde está.

Borrell no ha querido concretar cuándo le propuso Sánchez ser candidato europeo ni cuánto tiempo tardó en contestar, y se ha limitado a decir que espera utilizar la campaña para explicar a la gente la importancia del proyecto europeo y hacer "pedagogía política", algo que ahora es escaso porque el debate político se ha convertido en "un griterío y un intercambio de insultos".

DELEGACIONES DE CATALUÑA

Por otro lado, ha lamentado que los tribunales no hayan emitido aún sentencia sobre las delegaciones de la Generalitat de Cataluña en el exterior que fueron recurridas por el Ministerio de Exteriores, porque el Govern no cumplió el trámite de pedir informe a su Departamento.

En todo caso, ha dejado claro que, tanto con esas delegaciones como con las que se abrieron después, Exteriores sigue "de cerca" sus actividades y recurrirá a los tribunales si observa actitudes contrarias a lo que determina la ley de acción exterior.

Además, ha asegurado que, desde que el PSOE llegó al Gobierno, su Ministerio se está empleando a fondo en rebatir el relato de "desprestigio" de España que el independentismo llevaba tiempo difundiendo y ha lamentado que el anterior Ejecutivo respondió con "silencio y cuerpo a tierra". Según dice, la tarea cuesta porque el Gobierno va "con retraso", pero no porque cueste dinero, porque lo necesario, ante todo, es "voluntad".