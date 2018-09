Borrell niega pedir la liberación de los independentistas y entiende su envío a prisión

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha negado hoy que pida la liberación de los dirigentes independentistas presos y ha precisado que entiende que fueran enviados a prisión ante fugas como la de Carles Puigdemont, aunque habría preferido que se les hubiera aplicado otra medida cautelar.

Borrell, en una entrevista en Onda Cero, ha salido al paso de las interpretaciones de unas declaraciones suyas a la BBC en las que se asegura que defendió Cataluña como nación y la liberación de los presos independentistas.

El titular de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha explicado que dijo que le habría gustado que al juez instructor del caso le hubieran parecido suficientes otras medidas de precaución para evitar la fuga de los dirigentes que finalmente envió a la cárcel.

Algo que ha recalcado que habría ayudado a rebajar la tensión política en Cataluña.

Pero ha subrayado que también dijo que se trata de una decisión del juez, que es independiente, y que el Gobierno no tiene que decir nada al respecto.

"No estoy pidiendo la liberación de los políticos presos. Me he limitado a decir que me habría parecido mejor que al juez le hubieran parecido suficientes otras medidas cautelares. Si no le parecen suficientes, lo entiendo también porque hubo cinco personas que se fugaron", ha señalado.

En ese sentido ha considerado que quizá quien más contribuyó a la prisión incondicional fue el expresident Carles Puigdemont al fugarse.

Respecto al término nación ha señalado que se trata de "un concepto controvertido que admite cantidad de interpretaciones" y que el independentismo defiende algo "que no deberíamos comprar", ha dicho, como que es igual a Estado.

"Para mí, en el caso de Cataluña, es la nación sociológica, la nación cultural, que tiene un sentimiento de identidad colectivo. No es la nación política que es la base de un Estado", ha precisado.

Por todo ello, ha lamentado que se pretendan tergiversar esas declaraciones o las que de forma recurrente dice que se le atribuyen en el sentido de que hay que "desinfectar" a Cataluña cuando lo que dijo en su día es que para curar las heridas antes hay que desinfectarlas.

"Quien dice eso y lo siguen diciendo son una panda de inmorales, mienten al más puro estilo con el que el nazismo hacía propaganda, mintiendo descaradamente, descalificado al contrario, animalizándole, colocándole fuera de un debate racional", ha añadido.

Y de forma inmediata ha advertido de que, ahora, algunos dirán tras estas palabras que el independentismo catalán equivale al nazismo.

"Lo que he dicho es que los que usan este tipo de trucos dialécticos están utilizando la misma tecnología que en su día se utilizó para descalificar al contrario", ha resaltado.