Borrell pide "luchar" ante un discurso que llama "traidor" al no independentista

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, pidió hoy en Bruselas "participación activa" para "luchar" contra la idea de que es "traidor" quien no está "a favor de la independencia" en Cataluña, al tiempo que subrayó que "el mejor servicio" a la Constitución es "explicar que no es cierto".

"Si tú no has venido de ninguna parte, pero has nacido aquí y tampoco estás a favor de la independencia, solo puedes ser un traidor, y contra eso hay que luchar", afirmó Borrell en el discurso de apertura de un acto organizado por Sociedad Civil Catalana para celebrar los 40 años de la Constitución española en Bruselas.

Durante el mismo, el ministro fue interrumpido desde el auditorio por un integrante de los denominados Comités de Defensa de la República (CDR) Adrià Carrasco a gritos de "la Constitución es una puta farsa", cuando Borrell hablaba de la aplicación del artículo 155 en Cataluña.

Carrasco fue desalojado del evento y retenido posteriormente por la Policía. Reside en Bruselas desde septiembre y fue investigado por la Fiscalía española por desórdenes públicos; la Guardia Civil intentó detenerlo en su domicilio el pasado mes de abril pero no fue localizado.

Tras el incidente, Borrell continuó con su discurso y consideró que "hay una enorme tarea pedagógica por hacer" por parte de quien considera que Cataluña puede seguir siendo parte de España.

El jefe de la diplomacia española manifestó que le "irrita profundamente cuando dicen 'el poble català' (el pueblo catalán) refiriéndose únicamente a los partidarios de la independencia".

"Tenemos todos la obligación de explicar cuáles son las características de nuestro país, para explicar cómo es España y qué quiere decir, esa diversidad que cabe en un molde común, porque si nos callamos solo se oirá la otra voz, y parecerá que esta voz es la única", agregó.

Borrell consideró que "el mejor servicio" a la Constitución es "explicar que no es cierto".

"El mejor servicio que le podemos hacer a ese marco que nos permitió vivir estos años de progreso es simplemente explicar que no es cierto", añadió.

Borrell dijo que "esa analogía" se utiliza "demasiadas veces" y citó directamente al presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra.

"¿Usted quién es para hablar en nombre del 'poble català'? Como mucho podrá hablar en nombre de las personas que le han votado, pero hay otras muchas que no le han votado y que también son 'poble català'", afirmó.

También se refirió a los últimos comentarios del ministro belga de Defensa, Sander Loones, sobre la situación de los políticos independentistas catalanes en prisión, y ante los que Borrell ha anunciado una "comunicación diplomática".

A ese respecto el titular de Exteriores dijo que "quienes miden la democracia" sitúan la española por encima de la belga.

"La democracia española está entre las 20 primeras democracias del mundo. La de Bélgica está en el puesto 37", dijo Borrell, sin citar el informe específico al que hizo mención.

El ministro admitió que "de cuando en cuando" España hace "las cosas mal", en referencia a las sentencias emitidas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero aseguró que "muchas menos que todos los demás grandes países democráticos de Europa".

"La verdad es que podemos sentirnos satisfechos, porque si nosotros hemos tenido 103 sentencias en la corte de Estrasburgo, Alemania ha tenido 193, Francia 728, el Reino Unido 714, Italia 1.800 y Bélgica 171. Caramba, tenemos muchas menos que todos los demás grandes países democráticos de Europa", afirmó.

Borrell hizo también referencia a la necesidad de "reformar" la Constitución (1978) y pidió poner "nuevas propuestas" sobre la mesa.

"Está bien que pensemos en reformar esta joven dama de 40 años, pongamos sobre el papel nuevas propuestas, preguntemos cuáles son los objetivos de esta reforma, preguntemos si son realizables", sugirió.

En el acto organizado por Sociedad Civil Catalana participaron también el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, eurodiputados del PP, PSOE y Ciudadanos, la exministra de Cultura Ángeles González-Sinde y la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada, entre otros.

Por Mònica Faro