Borrell no aclara si se presentará a las elecciones europeas o a las generales, ya que ambas tienen "enorme interés"

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, no ha aclarado este jueves si encabezará la lista del PSOE a las elecciones europeas o si formará parte de las candidaturas para las elecciones generales, y ha reconocido tener un "enorme interés" en lo que pueda suceder en ambos procesos.

"Trataré de hacer lo posible para que los resultados electorales sean acordes a lo que yo pienso que tiene que ser el futuro de nuestro país dentro de Europa y no sé como lo voy a hacer", ha reconocido en una entrevista en Telemadrid, recogida por Europa Press.

Eso sí, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sabe que tratará de "hacer lo máximo" para conseguir ese resultado electoral.

El pasado lunes, el propio Sánchez insistía en que Borrell sería un candidato "extraordinario" a las elecciones europeas. El PSOE ha decidido darse más tiempo para elegir al cabeza de lista --un Comité Federal lo aprobará el 17 de marzo-- y sigue intentando convencer al ministro.

Borrell ha afirmado que él siempre ha considerado que la UE es "un gran proyecto", pero ha añadido que éste es "un momento crítico" para Europa y también para España. A su juicio, las generales van a ser "determinantes" para el futuro del país, ante la disyuntiva entre una coalición de derechas como en Andalucía "o un Gobierno que intente resolver los problemas del país de una manera razonada y razonable".

Así, ha dejado claro que ambos escenarios, el español y el europeo, le preocupan y ha tratado de defender que en Europa "lo importante no son las personas, sino los proyectos", y que precisamente la UE anda falta de ellos. "Lo importante es saber para qué queremos Europa y los ciudadanos, no digo en España pero sí en muchos países, no lo tienen muy claro", ha resumido.