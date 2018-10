Borrell dice que el problema de PGE no es Bruselas sino en tener mayoría, y cree que las negociaciones habrán empezado

"El problema no está en Bruselas, está en conseguir una mayoría presupuestaria, pero ese es un problema diferente", ha dicho a su llegada a la Comisión de Cooperación del Congreso. Preguntado si han comenzado las negociaciones para sacar adelante el Presupuesto, ha recordado que no es su competencia pero está convencido de que "no es que hayan empezado, es que deben de llevar mucho tiempo".

El Gobierno ha pactado las grandes líneas con Unidos Podemos, pero el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que la negociación con ERC, PdeCAT y PNV empezará cuando se presente el proyecto de Presupuestos, es decir, finales de noviembre o principios de diciembre.

"En Bruselas estoy convencido de que no tendrán ningún problema con los límites establecidos en la disciplina presupuestaria, hay que mandarlos para que los vean pero no generan ninguna inquietud, no hace falta que vaya nadie a Bruselas a tranquilizar a nadie porque el problema no está en Bruselas, está en conseguir una mayoría prespuestaria pero ese es un problema diferente", ha resumido.