Borrell cree que cerrar las puertas de Europa "es una marcha atrás" y "no vamos a conseguir aislarnos del mundo"

En declaraciones a los medios de comunicación, con motivo de su participación en Fraga (Huesca) en un acto de la campaña para las elecciones europeas, autonómicas y municipales del próximo 26 de mayo, Borrell ha comentado que "está claro" que la extrema derecha está teniendo más representación en Europa.

A su entender, esta situación es consecuencia de la crisis, "que ha generado mucha desigualdad" y del "miedo" a la llegada de inmigrantes, que "se supone que nos van a invadir", fruto del "reflejo identitario, del rechazo al otro".

Borrell ha explicado que esto hace que muchos países del este de Europa, pero también en Francia e Italia, se genere la idea "de que lo mejor es encerrarse en nuestra casa, volver a hacer muros y defender nuestra identidad primigénica, evitar mezclarse con los demás".

El candidato socialista ha opinado que esto "resulta atractivo" porque es "intuitivo" pensar que "si vienen, pues que no vengan y para que no vengan, vamos a hacer muros", a pesar de lo cuál "los europeos no vamos a conseguir aislarnos del mundo que nos rodea", ha remarcado.

EUROPA NO SE HACE SOLA

Borrell ha expresado su preocupación porque la ciudadanía considere que Europa "se hace sola, que funciona sin necesidad de tener que comprometerse", cuando sin ese compromiso de la sociedad "no se va a hacer" y, si eso ocurre, "echaremos marcha atrás en la historia".

Por eso, ha expresado el deseo de que los europeos acudan a las urnas, voten a quien vote, y "si prefieren las candidaturas socialistas, mejor, porque el mundo es hoy muy diferente a cuando nació la Unión Europea".

Ahora, ha continuado Borrell, existe un "declive democrático muy fuerte" y solo por eso habría que votar socialista, "para recuperar una demografía basada en la consideración de que la reproducción es un bien social", para añadir que la "crisis migratoria tiene mucho que ver con los problemas demográficos y con la justicia social".

Borrell ha abundado al señalar que hay que "reforzar" los "lazos solidarios" porque "no superaremos la crisis demográfica si no hay muchas más solidaridad, emancipación de la mujer y muchas más ayudas públicas para que la responsabilidad de tener hijos se comparta entre todos, como han hecho en algunos países, como Suecia".

Ha añadido que, en España, "tenemos un gravísmo problema con una demografía que se cae" puesto que es el país de Europa "con la fertilidad más baja, solo 1,2 hijos por mujer".

RIQUEZA MULTILINGÜïSTICA

El candidato del PSOE a las elecciones europeas ha participado en un paseo ciudadano en la localidad altoaragonesa de Fraga, para trasladarse después a su localidad natal de La Pobla de Segur (Lleida). "Había que pisar tierra aragonesa, esta tierra entrañable de la Franja donde la gente habla castellano y catalán indistintamente y asume la riqueza multilingüística como algo positivo", ha apuntado.

Según ha dicho, este acto le ha permitido encontrarse con amigos, entre ellos, con algunos con los que estudió en el San Anastasio de Lérida, y también con el senador socialista y expresidente de Aragón, Marcelino Iglesias.

Borrell ha explicado que ha acudido a esta localidad para "echar una mano" a los candidatos socialistas a la Alcaldía de Fraga y a las Cortes de Aragón por la provincia de Huesca. "Hemos visitado el casco antiguo, que tiene tantas posibilidades de desarrollo" y ha conocido las propuestas de la candidatura socialista "para regenerarlo y hacer una ciudad más viva y más convivial", ha apostillado.