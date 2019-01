Borrell ve "razonable" la inversión en Cataluña que recogen los PGE e invita a todos los grupos de debatirlos

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, considera "razonable" el porcentaje de inversión destinada a Cataluña en los Presupuestos Generales del Estado -un 16,8 por ciento de la inversión territorializada-- puesto que se acerca a lo previsto en el 'Estatut', tras años de caída de la inversión en todos los territorios, y no registra un aumento muy superior al aumento de la inversión total.

Borrell se ha expresado así preguntado si teme que el aumento de la inversión en Cataluña tenga un efecto adverso para el PSOE en las urnas el resto de España. A su juicio, el nivel de inversiones no es "nada que deba preocupar en exceso, ni preocupar a secas, a nadie". "Sería relevante si el aumento de la inversión es muy superior al porcentaje de aumento de la inversión total, y no es el caso", ha resumido.

El ministro ha vuelto a hacer un llamamiento "a todos los partidos políticos" para que "den una oportunidad a los Presupuestos generales del Estado" y permitan su debate, porque "son útiles para la sociedad española". "Sería bueno que se discutieran, que no se dijera que no solo porque es lo que toca, el ritual de que la oposición diga que no solo porque son del Gobierno", ha dicho.

Así, ha insistido en que lo razonable sería discutir los Presupuestos, valorar y examinar sus inversiones y luego decidir si se aprueban o no, y no rechazarlos sin más porque no se ha "concedido el derecho de autodeterminación", porque "los Presupuestos no van de derecho de autodeterminación".

Eso, después de reconocer que los Presupuestos se han aprobado "en una situación complicada", con una senda de déficit mucho más exigente de lo que reclamaba Bruselas, por el rechazo de PP y Ciudadanos a modificar la senda de déficit y así elevar el techo de gasto.

Borrell se ha expresado así durante una rueda de prensa con su homólogo de Túnez, Khemaies Jhinaui, con el que se ha reunido en el Palacio de Viana.