Borrell dice saber quién será candidato en europeas y no descarta que sea él

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha asegurado hoy que ya sabe a quién le va a proponer el presidente del Gobierno encabezar la lista del PSOE para las elecciones europeas y no ha descartado que sea él mismo, aunque no ha recibido ninguna propuesta.

Así de críptico ha estado Borrell en un desayuno informativo al ser preguntado repetidas veces por la posibilidad de que el presidente Pedro Sánchez le vaya a proponer encabezar la candidatura socialista para las próximas elecciones europeas.

Para Borrell, quien ya fue presidente del Parlamento Europeo, "Europa es una tarea que a cualquier político le podría interesar", ha asegurado antes de precisar que "de momento, estoy en Exteriores con mucho trabajo, mucha ilusión y encantado de estar ahí".

El ministro ha agradecido los elogios que le dedica el presidente del Gobierno, lo que no supone que le haya hecho ninguna propuesta al respecto.

Al ser interpelado sobre si sabe en quién está pensando el presidente del Gobierno como posible cabeza de lista, Borrell ha respondido con firmeza y sin dudar "sí, lo sé".

El ministro no ha dado más pistas salvo que lo sabe por "conductos colaterales" y con ello no quiere decir que no sea él mismo, ha precisado entre risas.

Preguntado sobre si le gustaría que se le ofreciese encabezar la candidatura, la respuesta de Borrell no ha sido menos críptica: "Tengo un problema, a mí durante toda mi vida me ha gustado siempre ser demasiadas cosas a la vez".