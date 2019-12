Borrell: Las sanciones a Rusia seguirán si no se arregla la crisis ucraniana

La Unión Europea (UE) no cambiará de forma significativa sus relaciones con Rusia ni levantará las sanciones mientras no haya un arreglo duradero en el conflicto que Moscú mantiene con Ucrania, afirmó este martes el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell.

"Todo cambio sustancial en la relación con Rusia depende de encontrar una solución duradera al conflicto con Ucrania", subrayó Borrell en una conferencia de prensa conjunta con el ministro francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, al término de un encuentro entre ambos en París.

"Sin eso no habrá cambios en las sanciones de la UE a Rusia", añadió el alto representante para la Política Exterior de la UE, que en cualquier caso se felicitó de la celebración de la cumbre del lunes en París entre los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y Ucrania, Vladímir Zelenski, auspiciada por el presidente francés, Emmanuel Macron, y la canciller alemana, Angela Merkel.

Esa cumbre en el llamado formato de Normandía "tuvo el mérito de celebrarse y de ser un primer paso hacia la resolución del conflicto", señaló Borrell, además de poner el acento en el compromiso para un cese el fuego permanente en toda la línea de contacto.

A la petición de Le Drian de una "presencia reforzada" de los europeos en el Sahel ante el deterioro de la situación de seguridad, Borrell respondió reconociendo que esa región de África "debe convertirse en una mayor prioridad para Europa, para la UE".

Anunció que en los próximos consejos de ministros de Exteriores se van a concretar planes para ampliar las tres misiones europeas allí, una de defensa y dos de seguridad, tanto en su ámbito geográfico como para "profundizar su ambición".

El alto representante europeo reconoció que Francia tiene en el Sahel "un papel de primer plano" y "paga el precio más elevado" como quedó en evidencia con la muerte el pasado 25 de noviembre de trece militares franceses en un accidente de helicóptero cuando participaban en una operación de la misión antiterrorista Barkhane en Mali.

Borrell participará el lunes próximo en la cumbre que Macron organiza en la ciudad de Pau (sur de Francia) con los jefes de Estado de los países del llamado G5 Sahel para reevaluar la presencia francesa en la región.

Por otro lado, el jefe de la diplomacia europea explicó que por ahora no se ha planteado la posibilidad de imponer sanciones a Irán por "la represión" que han llevado a cabo las autoridades en los últimos días, "pero eso no quiere decir que este tema no se pueda abordar en el futuro".