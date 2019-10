Borrell avanza que habrá más sanciones a responsables venezolanos y dice que la situación en Nicaragua es aún peor

El próximo alto representante de la UE para la política exterior, Josep Borrell, ha afirmado este lunes que la Unión Europea sancionará a más dirigentes del régimen venezolano de Nicolás Maduro durante su examen ante la Eurocámara antes de ser confirmado en su puesto. "Sanciones individuales sí. Seguiremos votando más", ha dicho.

Borrell también ha advertido a los eurodiputados de que la situación en Nicaragua es todavía peor que en Venezuela y les ha anunciado que su primer viaje como alto representante será a Pristina. De hecho, ha avanzado que hará todo lo que esté en sus manos para que Belgrado y Pristina lleguen a un acuerdo y ha advertido de que la UE no podrá ser una potencia geopolítica si no consigue resolver un problema en su vecindad inmediata.

España no reconoce a Kosovo como país pero Borrell ha avisado de que la clave no es España, sino Rusia, China y Serbia, y ha señalado que, si bien entre los Estados dela UE hay divergencias sobre el reconocimiento de Kosovo, todos los países están "comprometidos" con la región. "El statu quo no puede seguir", ha dicho, añadiendo que la frontera Este debe ser una prioridad para la UE.

Borrell también ha tildado de "extraordinariamente grave" la acción militar turca en territorio sirio con el visto bueno de Estados Unidos y ha afirmado que si estuviera ya en ejercicio como alto representante sería algo que plantearía seriamente.

Venezuela ha sido el primer asunto concreto que han planteado los eurodiputados en la comparecencia de Borrell ante la Comisión de Asuntos Exteriores de la Eurocámara. El eurodiputado del PP Antonio López-Istúriz ha abierto el turno de preguntas interpelándole sobre cómo piensa actuar frente a los "regímenes comunistas" de Venezuela, Cuba y Nicaragua tras denunciar "la falta de firmeza" de su predecesora, Federica Mogherini.

Borrell ha puesto en valor que la Unión Europea hace "todo lo posible" para que se celebren nuevas elecciones presidenciales "democráticas" y "libre" y ha recordado que "la gran mayoría" de países europeos han "reconocido" al presidente encargado Juan Guaidó.

El todavía ministro de Exteriores español en funciones ha dejado claro que "con el corazón" está "en contra de sanciones que pueda "afectar todavía más" al pueblo venezolano, que ya está "al borde" de la extenuación y no serían "humanamente legítimas".

Pero sí ha apostado por seguir avanzando en más "sanciones individuales" en Venezuela, tras recordar que el bloque ya ha sancionado a 25 personas del régimen de Maduro.

Borrell se ha referido a "la terrible "situación humanitaria en Venezuela, recordando que más de cinco millones de venezolanos han abandonado el país y ha defendido que desde la Unión ejercen "presión política" para lograr que se celebren nuevas elecciones presidenciales y ha reconocido que en la situación en Nicaragua "es todavía peor" que en Venezuela.

También ha rechazado que el reciente viaje de su predecesora a Cuba fuera "un viaje turístico", como ha dicho López-Istúriz, y ha defendido que este se enmarca en las reuniones "periódicas" tras el acuerdo de normalización.

SANCIONES A RUSIA

El aspirante a jefe de la diplomacia europea ha apostado también por que el bloque europeo mantenga las sanciones económicas a Rusia por su anexión de Crimea y su desestabilización en el este de Ucrania, algo que ha admitido requerirá "mucha unidad" entre los Gobiernos.

"Hay que mantener las sanciones a Rusia mientras no se produzca un cambio de actitud. Eso requiere unidad, mucha unidad", ha defendido, recordando que basta con que "un solo país" rechace su renovación para que decaigan.