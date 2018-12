Borrell cree que la situación política en España influyó en la caída del PSOE en Andalucía

El ministro de Exteriores y Cooperación, Josep Borrell, consideró hoy que hay "muchos factores" relacionados con la "situación política" en España detrás del resultado del PSOE en las elecciones andaluzas, y rechazó que la explicación se deba a "aspectos personales".

"Los resultados de las elecciones ciertamente no han sido buenos para el Partido Socialista; seguramente han confluido muchos factores, no me centraría en los aspectos personales sino en las circunstancias políticas que vive el país", indicó Borrell a su llegada a una reunión de ministros de Exteriores de la OTAN.

Preguntado por si cree que las responsabilidades trascienden a la dirección nacional del partido, Borrell afirmó que "probablemente el resultado de las elecciones en Andalucía haya que leerlo en una clave que trasciende las elecciones autonómicas".

En concreto, se refirió a "la situación en Cataluña" o a "los problemas de tipo migratorio".

"No podemos ignorar que existe hoy en España una dificultad política importante que afecta a toda la vida del país en todas sus manifestaciones, también en las elecciones autonómicas", dijo el ministro.

"Más que buscar culpables hay que buscar soluciones, y ahora en Andalucía se encuentran en una situación de formar gobierno donde no parece que vaya a ser fácil", indicó.

Para Borrell, "lo más relevante de todas formas es la emergencia en España de un partido político de los que habíamos dicho que no teníamos", en referencia a Vox, el partido de extrema derecha que se ha hecho con 12 escaños en el parlamento regional andaluz.

"He pasado mucho tiempo diciendo en Europa que en España no teníamos formaciones políticas del tipo (de la francesa Marine) Le Pen, (el italiano Matteo) Salvini, (o el húngaro Víctor) Orbán", señaló.

"Que no teníamos movimientos populistas xenófobos con actitudes antiinmigración y que cuestionaban el orden constitucional de una manera clara, bueno. Ahora los tenemos o empezamos a tenerlos", dijo.

Preguntado por si considera a Vox "fascismo" o "ultraderecha", Borrell dijo que "es bueno no utilizar lo adjetivos sino ir a los sustantivos" y "ver lo que proponen los distintos partidos políticos y que todo el mundo los pueda calificar como quiera".

"El debate político no puede consistir en epítetos; hay que analizar las cosas. Es verdad que a partir de ahora ha emergido en la vida política española, no hay más que ver quién le ha felicitado inmediatamente tras el triunfo", concluyó.