Borrell califica de "totalitarismo" el rechazo del Parlament a que Miquel Iceta sea senador

"La actitud de hoy ha sido totalitarista, aunque la disfracen en un marco parlamentario, la democracia pide respeto a la minoría y hoy no se ha tenido", ha afirmado Borrell en el barrio Els Magraners de Lleida, en un almuerzo de apoyo a la campaña del alcalde de la ciudad y candidato a la reelección, Fèlix Larrosa.

Borrell ha insistido en que hay que hacer un esfuerzo para que no haya fronteras dentro de Europa: "Todos tenemos un emigrante dentro, alguno de nuestros antepasados emigró, los europeos hemos sido emigrantes siempre. No podemos poner barreras, mirar por encima del hombro a gente que no es de aquí".

El ministro en funciones, quien ha asegurado que ésta será su última campaña, ha insistido en que son muchos los temas que afectan al día a día que no se deciden en Madrid sino en instituciones más lejanas, como la política agraria y la monetaria.

Ha advertido de que si los europeos no apoyan la idea de la Unión Europea se pueden volver a levantar fronteras, siguiendo el modelo de los partidarios del Brexit: "Que dicen, solos nos lo montamos mejor".

Por su parte, el candidato del PSC a las elecciones europeas, Javi López, y el diputado y primer secretario del PSC en Lleida, Óscar Ordeig, han centrado su intervención en el rechazo del Parlament a que Iceta sea senador, con las abstenciones de PP y Cs, y los votos en contra de JxCat, ERC y la CUP.

"Miquel Iceta es la persona de toda la política catalana que ha mostrado una mayor voluntad sincera de diálogo en este país, ellos no han votado en contra de Miquel, sino del diálogo, en contra de los intereses de Cataluña, no en contra del Miquel Iceta", ha afirmado Javi López.

Fèlix Larrosa ha asegurado que, en los nueve meses de Gobierno del PSOE, Lleida ha tenido mejor trato que en la época del PP: "Quiero agradecer al Gobierno de Pedro Sánchez, en estos nueve meses se ha volcado más el Gobierno de Madrid que todos los años del Gobierno Popular en Madrid".