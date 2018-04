Bosch (ERC) culpa al Estado de que no haya presidente y pide no dar el Govern "a los del 155"

El líder de ERC en Barcelona, Alfred Bosch, ha afirmado que si los partidos independentistas no han investido aún un presidente de la Generalitat de Cataluña es porque "hay una situación anómala provocada por los poderes del Estado".

En declaraciones a los medios en su visita a la Feria de Abril de Barcelona, ha recalcado que es necesario formar un Govern lo más pronto posible y que se invista a un presidente efectivo, por lo que asegura que desde ERC están a la espera de que JxCat les proponga un candidato y una fórmula para la investidura.

Ha asegurado que lo que quieren es servir a la gente, por lo que dice que no tendría ningún sentido que estuvieran optando por una vía que no lleva a formar Govern: "Queremos servir a la gente y la mejor manera de servir a la gente es no entregar el Govern de Cataluña a los del 155".

Preguntado por el cese de la jefa de prensa de los Mossos d'Esquadra, Patricia Plaja, lo ha valorado como "absolutamente incomprensible" e inaceptable que se cese antes a una persona inscrita en el cuerpo de los Mossos d'Esquadra por hacer un tuit criticando la sentencia de 'La Manada', que al Guardia Civil implicado en los hechos ocurridos y juzgados en el caso, según él.

En relación a la hipotética candidatura del exprimer ministro de Francia Manuel Valls a la Alcaldía de Barcelona, Bosch ha opinado que no hay "nada más fácil que enfrentarse a candidatos que no tienen proyecto de ciudad, que no conocen la ciudad o que no quieren a Barcelona".

En este sentido, el líder de ERC en Barcelona ha dicho que tienen claro cómo defender su proyecto en las elecciones municipales porque, según ha explicado, ERC apuesta por un proyecto de ciudad.