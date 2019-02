Bosch pide a Sánchez que sea valiente y no se deje arrastrar por ultraderecha

El conseller de Acción Exterior, Alfred Bosch, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "sea valiente" y "no se deja arrastrar por la ultraderecha", por partidos que "como PP, Ciudadanos y Vox solo agitan banderas y niegan el diálogo para resolver un conflicto político".

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Bosch se ha preguntado "hasta dónde quieren llegar" los partidos que "convocan manifestaciones contra el diálogo y lo consideran alta traición", y ha aconsejado al presidente del Ejecutivo que "sea un estadista y tenga coraje político".

"Pedro Sánchez tiene que ser valiente y no dejarse arrastrar por aquellos que solo agitan banderas, que niegan el diálogo, que comparan el proceso independentista catalán con ETA", ha afirmado el conseller de Acción Exterior, antes de advertir que "si se deja arrastrar por la ultraderecha estará cometiendo un error histórico".

Sobre los motivos por los cuales el anuncio de que se buscaba una figura de mediador o relator para facilitar las conversaciones entre los gobiernos español y catalán "ha inflamado tanto a la derecha española", Bosch ha dicho: "Mi interpretación es que no quiere el diálogo".

"En cualquier conflicto político cuando se quiere resolver se producen conversaciones en torno a una mesa, y un mediador puede contribuir a facilitar un acuerdo", ha apuntado Alfred Bosch, que ha indicado que el Govern cree que debería ser "alguien independiente, neutral y con experiencia, que no dependa" de ninguna de las partes.

Respecto al inminente juicio contra los presos independentistas y a la campaña de imagen iniciada por el Gobierno sobre la Justicia española, Bosch ha considerado "alucinante" que Pedro Sánchez haya ido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos "a decir que en España hay una democracia plena y separación de poderes".

"Yo no iría nunca a un tribunal a hablar sobre la independencia judicial, porque precisamente sé que de inmediato generaría dudas y pensarían que quiero influir en sus juicios y sentencias", ha subrayado Alfred Bosch.

Sobre la enmienda a la totalidad presentada por ERC a los presupuestos del Estado elaborados por el Gobierno del PSOE, Bosch ha apuntado que él no cree que pueda ser retirada "porque no ha habido ningún cambio y, por ejemplo, no ha cesado la represión".