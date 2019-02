Bosch critica en Francia "la falta de respeto del Estado por los derechos fundamentales"

En un comunicado, la Conselleria ha explicado que Bosch ha apelado al Estado francés a "defender y sostener la democracia y los valores republicanos", durante una conferencia en el Institut de Relations Internationales et Stratégiques de la capital gala.

"El Estado español se niega a resolver políticamente un asunto político. Esto es un error histórico. Podría ser apropiado preguntarse sobre los orígenes de la justicia española, heredera del franquismo", ha expresado.

Ha relatado que los impulsores del 1-O que abandonaron el Estado están en libertad, mientras que en los que están en España están siendo procesados por "crímenes que no cometieron".

"No puede haber ningún crimen de sedición ni de rebelión sin violencia", ha dicho tras asegurar que el 1-O solo el Estado ejerció la violencia, según su criterio.

El conseller ha diferenciado su periplo por Europa, que le llevará a siete capitales europeas, de la campaña de Global España: "No haremos como el Gobierno español que dedica un millón de euros a España Global y que está organizando una campaña como 'This is the real Spain', financiada por todos los contribuyentes".