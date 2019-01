Bosquet confía anunciar el día 10 candidato con garantías de ser investido

La presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet (Cs), ha mostrado su confianza que en que no se tengan que celebrar unas segundas elecciones en la Comunidad y pueda anunciar un candidato con garantías de ser investido tras la ronda de contactos con los portavoces que celebrará el próximo día 10.

En una entrevista con Efe, Bosquet ha señalado que su intención, tras escuchar a lo largo de esa jornada las reflexiones de todos los grupos con representación parlamentaria, es poder anunciar un candidato y poner fecha al debate de investidura, que espera que se celebre a mediados de este mes.

Bosquet, que recibirá a los portavoces de los cinco grupos en orden de mayor a menor a lo largo del próximo jueves, ha apostado "por respeto" por esperar a que se produzcan esos encuentros para pronunciarse sobre qué puede ocurrir si tanto PSOE como PP quieren optar a la investidura.

Sobre las negociaciones entre PP y Ciudadanos para alcanzar un acuerdo que permita la investidura del popular Juanma Moreno, la presidenta de la Cámara ha recordado que se debe "a las cinco fuerzas políticas por igual" y que "lo que hagan o no para obtener mayoría de votos en el Parlamento les corresponde a ellas".

"A mí me corresponde que me trasladen esos apoyos que consigan o no, y en base a esa mayoría pronunciarme respecto al candidato o candidata a presidir la Junta", ha detallado.

Preguntada por si descarta que se produzca una situación de bloqueo que pudiera derivar en una repetición de las elecciones, Bosquet ha sostenido que "nada es impensable" pero ha opinado que "los andaluces han hablado el pasado 2 de diciembre y han dicho que las fuerzas políticas tienen que entenderse".

"Mi esperanza y mi confianza es que no tengamos que vernos abocados a unas segundas elecciones. Eso no le gusta a nadie, y a los andaluces tampoco", ha zanjado.