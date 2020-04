El Botànic cuestiona la desescalada por provincias y la oposición pide tests y el impulso económico

Asimismo, todos han mostrado su voluntad de participar en la comisión parlamentaria en la que se debe abordar el gran pacto de reconstrucción de la Comunitat Valenciana, con la participación de expertos y de la sociedad civil, y PP y Cs han incidido en la necesidad de adelgazar la estructura del Consell.

Desde la oposición, la 'popular' Isabel Bonig ha propuesto a Puig que elabore un plan concreto de desescalada de la Comunitat valenciana que cuente con las aportaciones de todos los sectores productivos y la sociedad civil, y ha trasladado al presidente las propuestas que ha recogido de los sectores valencianos para que las pueda reclamar ante el Gobierno central y conseguir "que el plan nacional de desescalada, que ha generado bastante incertidumbre y caos y que se ha hecho de espalda a la sociedad española pueda rectificarse y mejorar las condiciones laborales" de todos ellos.

Ha agradecido que se haya aceptado la creación de esa comisión para alcanzar el pacto y ha agregado: "Tenemos que ponernos a trabajar para que el lugar donde se llegue a contactos y acuerdos de consenso sea en la sede de la soberanía valenciana que son las Cortes". Ha pedido que se reabra el parlamento valenciano y, según ha dicho, Puig le ha comentado que por él "no hay ningún problema".

"Ahí estableceremos un plan de trabajo donde los diferentes sectores puedan comparecer y exponer sus medidas y entre todos sacar una serie de acuerdos reales que supondrá la modificación de leyes para agilizar procedimientos y eliminar burocracia y acuerdos que supondrán la modificación del presupuesto para centrar el dinero de los valencianos en las necesidades de los valencianos", ha explicado.

Además de tests masivos, en el plano económico ha pedido a Puig que genere liquidez y para ello "es absolutamente necesario llevar a cabo un adelgazamiento de la estructura política del gobierno". "Su Consell no puede ser el mismo, porque la vida de los valencianos, y la situación de la Comunitat ya no es la misma y debe adaptarse a la nueva circunstancia. 46 días después del estado del alma no hay ningún gesto de adelgazamiento".

Por su parte, Toni Cantó (Cs) ha trasladado a Puig su propuesta de "aplicar un 'ERTE' al Consell" porque "es necesario recortar la administración pública para liberar recursos y destinarlos a lo importante, que es la lucha contra el coronavirus".

Ha reiterado que el mejor formato para llevar a cabo el pacto valenciano por la reconstrucción es una comisión mixta entre el Consell, los grupos parlamentarios, la sociedad civil y los expertos y ha incidido en que uno de sus ejes en esa comisión será pedir el cambio de los presupuestos de la Generalitat y el adelgazamiento del número de consellerias, secretarios autonómicos y altos cargos. También planteará crear un fondo de contingencia para "generar empleo, cuidar de aquellos que se están quedando atrás y proteger la salud de todos, especialmente, de los profesionales sanitarios".

Por otra parte, ha instado a Puig a "no imitar al Gobierno central y no comunicar las medidas fundamentales, como el plan de desescalada, sin haber escuchado ni a la oposición ni a la sociedad civil".

La portavoz de Vox, Ana Vega, ha vuelto a exigir pruebas masivas a toda la población para saber "el porcentaje real de contagiados, dotar de equipos de protección al personal sanitario, a las fuerzas de seguridad y residencias de ancianos" y ha trasladado a Puig la preocupación de su formación "por los problemas sanitarios ante la falta de camas en las UCI y de respiradores durante la pandemia" y ha preguntado si los hospitales estarían preparados para un hipotético nuevo brote en otoño.

Vega ha explicado a Puig la hoja de medidas de Vox para salir de la crisis y ha pedido que la Generalitat "se haga cargo de pagar las cuotas de los autónomos". Además, ha instado a "eliminar las subvenciones a sindicatos, partidos y asociaciones y que ese dinero se destine la lucha contra el coronavirus".

Vega ha expresado a Puig la voluntad de Vox de sentarse en esa comisión bautizada como 'de la reconstrucción' para plantear sus medidas, pero quieren que "se haga con publicidad y que acudan agentes económicos y sociales para aportar sus ideas y que sean debatidas". Y ha matizado: "No nos gusta nada el término reconstrucción; nosotros queremos salvar vidas, no gobiernos, y queremos recuperar la economía. En el momento en que veamos que esa hoja de ruta del Botánico es similar a la de Pedro Sánchez no daremos nuestro apoyo a ese cambio de régimen y alteración de las instituciones que quieren los gobiernos social comunistas".

El portavoz socialista, Manolo Mata, ha precisado que la propuesta del PSPV para ese gran acuerdo de reconstrucción pasa por blindar la sanidad pública y también por escuchar el criterio de técnicos, epidemiólogos, sindicatos y empresarios "en una apuesta clarísima por la rehabilitación de nuestra condición de primera potencia turística" porque "sectores como el de la hostelería deben tener soluciones inmediatas para volver a la normalidad a corto plazo".

Es también fundamental, a su juicio, "afrontar la recuperación del futuro" y ha instado a que en esa reconstrucción "se atempere la virulencia de la crisis económica y personal y se diseñe un futuro mejor del que teníamos".

Respecto a la desescalada, cree que debe plantearse por comarcas y áreas de salud "atendiendo a las particularidades de cada zona" y se ha mostrado convencido de que Puig planteará al Gobierno las opiniones de los grupos sobre esta cuestión.

Fran Ferri (Compromís) ha destacado que será "fundamental" actuar con mucha responsabilidad las próximas semanas y ha mostrado su esperanza en que esa desescalada se pueda hacer "en una escala más próxima a los ciudadanos que la provincia para beneficiar a las zonas rurales menos afectadas por el Covid".

La portavoz de Unides Podem, Naiara Davó, ha mostrado ante Puig su defensa de una desescalada "que garantice la salud pero también los ingresos y recursos para las personas que están en una situación vulnerable" y que atienda a la singularidad territorial.

"En estos momentos previos a la etapa de la reconstrucción hemos de continuar garantizado medidas para proteger a las mayorías sociales, así como el apoyo de las instituciones públicas a los diferentes sectores laborales", ha dicho.