Bou (PP): Eslovenia huele a muerte y violencia. Barcelona no puede oler a eso

El candidato del PP a la alcaldía de Barcelona, Josep Bou, ha avisado de que "Eslovenia huele a violencia y muerte", pero Barcelona "no puede oler a eso", y ha asegurado por otro lado que apoyará a Manuel Valls tras las elecciones si éste puede ser alcalde, si bien descarta por ahora una lista unitaria.

El hasta hoy presidente de Empresarios de Cataluña, entidad empresarial contraria a la independencia -hoy mismo renunciará al cargo-, ha anunciado esta mañana que será el candidato independiente del PP a la alcaldía, relevando así a Alberto Fernández Díaz.

Bajo el lema "Barcelona será mejor, será de todos", Bou ha presentado su candidatura en un acto ante el Monumento a las Víctimas del Terrorismo, cerca del centro comercial Hipercor, escenario en 1987 de la mayor masacre perpetrada por ETA.

El aspirante ha realizado una ofrenda floral junto al presidente de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT), José Vargas, y representantes de asociaciones sociales.

En su intervención ante los medios, Bou ha cargado contra la actual alcaldesa, Ada Colau (Barcelona en Comú), pero especialmente contra el independentismo y el presidente catalán, Quim Torra.

"Barcelona no es Eslovenia: es España. Eslovenia huele a violencia, enfrentamiento, discordia y muerte. Barcelona no puede oler a eso, es demasiado bonita esta ciudad", ha advertido, esgrimiendo la "integración" frente al "Catalexit".

A su juicio, tanto la "republiquita" del independentismo como los cuatro años de "dejación de funciones" de Colau han convertido a Barcelona en la "zona cero del populismo en Europa".

Con un cartel de candidatura sin las siglas del PP, ha dejado claro que él "aspira a la alcaldía" como "independiente" y al frente de una candidatura que estará formada "mayoritariamente por independientes", abriendo la puerta en todo caso a integrar a algún miembro del PP si él así lo decide.

Sobre si aceptaría integrarse en una lista unitaria con Valls, Bou ha resaltado que si él ha de ser alcalde con su ayuda, "lo será". "Y si yo he de ser alcalde con su ayuda, lo quiero ser", ha agregado.

"Pero esto de hacer una lista conjunta en este momento...", ha proseguido, descartando por ahora esa candidatura unitaria. "Hace semanas pensaba que podía ser. Pero yo represento a la derecha centrada y él a la izquierda centrada. Nos podemos complementar. Sumamos más de esta manera".

Respecto a Vox, ha dicho que no le "preocupa en absoluto" si esa formación concurre en Barcelona: "Es un partido constitucionalista. No me preocupa. Es la derecha, no pasa nada, no hay que asustarse. Yo representaré el centroderecha", ha señalado, admitiendo en todo caso que Vox tiene "expresiones a las que les puede faltar un barniz", pero insistiendo en que le preocupa más el independentismo.