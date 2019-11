Bou (PP): "Treinta años de adoctrinamiento y ahora sufrimos todo esto"

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Josep Bou, se ha visto obligado este lunes a desistir en su intento de acudir al acto de entrega de los Premios Princesa de Girona ante el acoso de un grupo de independentistas y ha lamentado: "Treinta años de adoctrinamiento y ahora sufrimos todo esto".

Josep Bou intentaba acceder al Palacio de Congresos, donde se celebra el primer acto oficial en Cataluña de la princesa Leonor, pero los manifestantes le han bloqueado el paso, además de insultarle y escupirle.

El concejal del PP se ha encarado con los manifestantes y, finalmente, un policía ha acudido en su ayuda para sacarle del lugar y le han recomendado que desistiera de acudir al acto.

"He venido a este acto, del jefe del Estado y conde de Barcelona, me he tenido que sujetar muchísimo, me han llamado muchas cosas, pero me han llamado cobarde", ha explicado el representante popular visiblemente emocionado.

Josep Bou ha recordado que él nació en Vic (Barcelona) y que es catalán "de pies a cabeza", por lo que ha censurado que le llamen "mal catalán".

"Por ser catalán soy español y no voy a ser otra cosa que español, eso he defendido ante esos señores", explicaba el concejal a los medios de comunicación, mientras algunos manifestantes continuaban insultándole y llamándole "mentiroso".

"No me han dejado pasar. Yo les dejo pasar siempre, cuando quieran. No he podido pasar a un acto al que estaba invitado. Eso se llama cualquier cosa menos una acción democrática, el no dejar pasar a alguien y, además, a un concejal que quería ir a un acto al que el rey me ha invitado (...) es terrible que Barcelona esté en esa situación", ha lamentado.

"Treinta años de adoctrinamiento y ahora estamos sufriendo todo esto", ha reflexionado Bou.

El concejal ha narrado que le han "insultado de arriba a bajo", que le han escupido y "dado patadas", pero que no le han "golpeado".

Ante los gritos de los manifestantes que le acusaban de provocador, ha replicado: "¿Un catalán en Barcelona va a provocar?, ¿un catalán que va a un acto del jefe del Estado y conde de Barcelona va a provocar? No, la provocación existe en la mentalidad de mucha gente que se creen supremacistas y totalitarios, y se creen catalanes solo ellos y yo también soy catalán".