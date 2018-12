Bou a Sánchez: "No use a los barceloneses como rehenes para sus fines"

El candidato del PPC a la Alcaldía de Barcelona, Josep Bou, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "no use a los barceloneses como rehenes para obtener sus fines políticos", como sería, a su juicio, lograr el apoyo del presidente catalán, Quim Torra, a los presupuestos del Estado.

Sánchez y Torra tienen previsto reunirse esta tarde en el Palau de Pedralbes de Barcelona, un encuentro en el que participarán varios consellers y ministros, antes de que mañana se reúna el Consejo de Ministros en la capital catalana.

En un comunicado, Bou ha pedido al presidente del Gobierno que durante la reunión de esta tarde con Torra le exija que garantice el orden público y la libertad de movimientos de los barceloneses durante el día de mañana, cuando se celebrará el Consejo de Ministros en la Llotja de Mar.

"Sánchez no puede utilizar a los barceloneses como rehenes a cambio de obtener el apoyo de Torra a los presupuestos del Estado", ha remarcado al alcaldable popular. "Los presupuestos no servirán para nada si en Barcelona y en Cataluña no hay paz y libertad, así que en esta reunión Sánchez tiene que exigirle a Torra lealtad a las instituciones del Estado".

Para Bou, "no puede haber acuerdo alguno con aquellos que, como Torra, alientan la algarada y coartan derechos básicos como el de la libertad de movimientos de los ciudadanos de Barcelona".