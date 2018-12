Bou exige a Sánchez no "utilizar los barceloneses como rehenes" a cambio de apoyo a los PGE

En un comunicado, ha pedido que Sánchez exija a Torra en la reunión de este jueves que garantice el orden público y la libertad de movimiento de los barceloneses el viernes, cuando se celebrará el Consejo de Ministros en la ciudad y se han convocado protestas.

"Los Presupuestos no servirán de nada si en Barcelona y en Catalunya no hay paz y libertad, así que en esta reunión, Sánchez tiene que exigirle a Torra lealtad a las instituciones del Estado", según el candidato independiente por el PP, y ha añadido que no puede haber acuerdo para los que alientan la algarada, como cree que hace Torra.