Una muestra sobre Bowie festejará el XX aniversario del Museo del Vino (Peñafiel)

Una exposición dedicada al cantante británico David Bowie (1947-2016) conmemorará en Peñafiel (Valladolid), entre abril y junio de 2019, el vigésimo aniversario del Museo Provincial del Vino, un referente de los centros turísticos en una provincia con cinco denominaciones de origen.

"David Bowie wine experience", lema de la exposición que podrá verse en el castillo de Peñafiel, sede del museo, mostrará fotografías, carátulas de discos, letras y otros documentos, enseres y objetos que pondrán de manifiesto la relación de esta estrella del rock con el vino.

Dos coleccionistas privados cederán el fondo para esta ocasión que también servirá para recordar a David Bowie, en cuya discografía se pueden encontrar referencias al vino en temas como "The laughing gnome", "Let me sleep beside you", "Time" y "Music is lethal".

Esta exposición es una de las actividades que la Diputación de Valladolid ha diseñado dentro de un programa conmemorativo, presentado hoy, del vigésimo aniversario del Museo del Vino y del décimo cumpleaños del Museo del Pan, situado en Mayorga, que hasta la fecha han visitado en conjunto más de 2,6 millones de personas.