Bronco debate en el que Sánchez defiende consulta en Cataluña y Casado reprocha no explicar el pacto con ERC

El candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez y el presidente del PP, Pablo Casado, han mantenido un bronco debate en la sesión de investidura en el Parlamento, en el que el presidente en funciones ha defendido la consulta en Cataluña y sus pactos con ERC y Bildu. Mientras que Pablo Casado le ha recriminado que no haya entrado en el fondo de la cuestión y no haya dado ninguna explicación de esos acuerdos y le ha acusado de "no respetar nada", después de que Pedro Sánchez le acusara de utilizar artimañas por acudir a la Junta Electoral Central. "España no le importa nada", le ha espetado el líder popular.

Pedro Sánchez se defendió en numerosas ocasiones, en su 'cuerpo a cuerpo' con Casado de las acusaciones que le había propinado el líder del PP previamente, repitiendo que "no se va a romper España, sino el bloqueo al Gobierno".

Comenzó el 'rifirrafe' con Casado tirando de ironía al darle las gracias por su "moderación" y ante los abucheos del PP por llevar escrita la réplica. "Viene con una réplica escrita de sonámbulo para intentar lavar su mala conciencia", le espetó después Casado más avanzado el debate.

Ante las risas del PP, el presidente en funciones, que elevó tanto el tono que en algún momento dio la impresión de que gritaba, acusó al líder de los populares de haber utilizado "artimañas jurídicas" por acudir a la Junta Electoral Central para pedir la inhabilitación de Torra y el fin de la inmunidad para Junqueras.

Algo que interpretó como un intento de "sabotear" la investidura. Según el candidato socialista, esto son cosas impropias de un candidato a la presidencia del Gobierno y avisó: "No se va a salir con las suyas".

Esta acusación molestó al líder del PP quien preguntó a Pedro Sánchez si cree que la Constitución y el ordenamiento jurídico son "artimañas jurídicas": "es una aberración lo que acaba de decir", espetó al presidente en funciones a quien acusó de no respetar nada y deseó que Sánchez fuera "la mitad de patriota que Albert Rivera".

El candidato socialista trató de defender la mesa bilateral que ha pactado con ERC --a quien agradeció su abstención--, alegando que algunos estatutos de autonomía incluyen bilateralidad en la relación con el Gobierno y también quiso dar normalidad a la consulta que ha acordado para Cataluña, argumentando que once Estatutos de autonomía reconocen la capacidad de convocar un referéndum.

"LO PEOR ES QUE LE DA LA RISA, ESPAÑA NO LE IMPORTA NADA"

Unos argumentos que Pablo Casado rebatió dejando claro que no es cierto que se permitan consultas en una parte del Estado para cuestiones que competan a toda la nación española.

Por el contrario, le recriminó a Pedro Sánchez que eluda la explicación de lo que ha pactado con ERC, le precisó que España es una única nación e indivisible y le preguntó si está de acuerdo con el líder del PSC, Miquel Iceta, quien "entre baile y baile" dice que no sabe si hay ocho naciones en España.

El dirigente popular se mostró ofendido porque en ese momento vio reirse a Pedro Sánchez: "Lo peor es que le da la risa, España no le importa nada" o que España sean "8 naciones", le dijo y le acusó de importarle solo el poder, la capa de armiño y su "fatal arrogancia", pero no el futuro de la nación.

"SI TIENE CORAJE, PRESENTE REFORMA AGRAVADA DE LA CONSTITUCIÓN"

Tras poner en evidencia que Sánchez no había querido ni leer el contenido de los pactos en los que no figura la Constitución, le advirtió de que el PP presentará recurso previo de inconstitucionalidad ante cualquier estatuto que pretenda saltarse la soberanía nacional.

Pablo Casado preguntó al candidato socialista "qué tipo de inmoralidad pretenden" y le retó a presentar una reforma agravada de la Constitución si tiene "coraje" en lugar de tratar de introducir reformas por la puerta de atrás.

"NO SE ABSTIENEN PORQUE CUANTO PEOR, MEJOR"

El candidato socialista recriminó también en varias ocasiones a Pablo Casado que no se haya abstenido para facilitar un gobierno del PSOE. Le pidió repetidamente que aprenda a aceptar la derrota y le reiteró que han perdido 5 veces las elecciones en 2019.

"¿Si este escenario es tan terrorífico por qué no se abstienen?", preguntó al líder popular, al que sugirió que le diera 13 abstenciones patrióticas o que se las repartiera con Ciudadanos para que fueran menos. Así, dijo, "no habría ningún problema con la abstención de ERC en la elección de mi persona".

Según Sánchez, el PP no se abstiene porque su estrategia es "cuanto peor, mejor" y equiparó esta decisión a la de la CUP, al tiempo que advirtió a Pablo Casado de que con esa actitud va a engordar a VOX.

Recordó también a Casado sus palabras de 2016, cuando reclamó la abstención del PSOE para que Mariano Rajoy pudiera formar gobierno y le reprochó que se acuerden de España y de la Constitución solo cuando les conviene a los populares. Incluso citó las acusaciones que ha lanzado históricamente el PP contra los sucesivos presidentes del Gobierno socialista y el hecho de que los populares solo apoyaran a medias la Constitución.

Sobre esta última cuestión, Pablo Casado le recordó que en el PP han militado cuatro padres de la Constitución, uno de ellos, Gabriel Cisneros quien recibió un tiro de ETA en el abdómen y aún, ha dicho, no se ha dilucidado si fue Otegi el que disparó. "Usted ha pactado con él", le espetó a Sánchez después de que este defendiera sus acuerdos con Bildu y recordara al PP que ETA ya ha desaparecido.

NINGUNA LECCIÓN SOBRE LA CORRUPCIÓN

Sánchez también mencionó la corrupción del PP al afirmar que la evocación de la gestión económica ya no se la creen ni en Alcalá Meco, lo que motivó también una dura respuesta del líder popular.

Casado le advirtió que no le diera lecciones sobre la corrupción después de que no ha dicho ni una palabra sobre la sentencia de los ERE dos meses después. Le pidió, además, que preguntara a los ministros Calvo, Montero y Planas de qué se hablaba en los consejos de gobierno de Chaves y Griñán, ambos condenados. "Los 100 años de honradez han acabado en 300 años de cárcel del PSOE de Andalucía que le aupó a usted", ha espetado el presidente del PP.

LA ECONOMÍA, TAMBIÉN MOTIVO DE BRONCA

Durante su intervención, el líder de los 'populares' ha cargado contra Sánchez por plantear, ha dicho, una "subida brutal de impuestos", la derogación de la reforma laboral de 2012 y ha señalado que el desfase de las cuentas puede provocar "la quiebra de la Seguridad Social". "No sé cómo no se les cae la cara de vergüenza", ha dicho.

Asimismo, se ha preguntado cómo piensa cuadrar un programa de medidas sociales pactadas con Unidas Podemos con un coste de 30.000 millones de euros, según sus cálculos, con una reducción del déficit de 7.000 millones de euros.

Por su parte, Sánchez ha replicado al líder 'popular' que "la evocación de su gestión económica ya no se la creen ni en Alcalá Meco", en referencia a la cárcel madrileña, y le ha pedido asumir "que el mercado no lo resuelve todo" y que "el estado debe atender necesidades sociales".

En su segundo turno de réplica, Casado ha relacionado el programa de Gobierno de Sánchez con la gestión económica de Zapatero y le ha acusado de "reírse" de los jubilados, parados y emigrados durante los años de la crisis. "Es indecente que presuman del peor legado de la historia de España. Usted estaba ahí", ha dicho.