El Brujo Mayor mantiene predicción: Meade ganará las presidenciales mexicanas

El Brujo Mayor, conocido por sus predicciones en política y deportes, mantuvo hoy que el candidato del oficialismo, José Antonio Meade, ganará los comicios del 1 de julio, desafiando las encuestas que lo colocan en tercer lugar.

"Me van a decir que no, pero yo sigo viendo desde hace seis meses que gana (José Antonio) Meade, se mantiene Meade", dijo Antonio Vázquez Alba, conocido como Brujo Mayor, cuestionado tras celebrar un ritual para dar suerte a la selección mexicana de fútbol en el Mundial de Rusia 2018.

El adivino expuso que si bien "hay muchos problemas y las encuestas dicen lo contrario", él conserva su predicción de inicios de año, cuando vaticinó que el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ganaría las elecciones.

"Me arriesgo, tengo 60 años de brujo, pero es lo que llevo viendo desde hace seis meses", remarcó.

El pasado enero, en su tradicional lectura de tarot clásico de inicios de año, anunció que "El señor Meade va a ser el presidente; no quiere decir que no va a tener competencia, no quiere decir que no va a haber broncas".

Finalmente, consideró que si México gana su primer partido del Mundial, contra Alemania, el logro dará confianza a la ciudadanía a la hora de elegir su ganador.

El 1 de julio están llamados a las urnas 89 millones de personas para elegir al presidente de México, los diputados, los senadores, ocho gobernadores y el jefe de Gobierno de Ciudad de México, entre otros 3.400 cargos.

Todas las encuestas dan como triunfador, con un margen sustancialmente holgado, al líder izquierdista Andrés Manuel López Obrador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), seguido del conservador Ricardo Anaya, del Partido Acción Nacional (PAN).

En tercera posición se sitúa en casi todos los sondeos Meade, del PRI.