Bruselas dice que no cumple "ningún papel" en la tramitación de euroórdenes tras las críticas de Borrell a Bélgica

La Comisión Europea ha dicho este martes que no cumple "ningún papel" en la tramitación de las órdenes de detención y entrega europeas que cursan los Estados miembro, desmarcándose así de las críticas a Bélgica por parte de su vicepresidente y Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, por no ejecutar en su día la extradición de una etarra reclamada por España y por el caso del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont.

"Es un asunto que corresponde a las autoridades judiciales. Respetamos su independencia", ha indicado a Europa Press un portavoz comunitario, al ser preguntado por si la institución europea comparte la posición expresada la víspera por el exministro de Exteriores español.

En una rueda de prensa en Madrid, Borrel dijo el lunes que no le sorprendía la situación en la que se encuentra en Bélgica Carles Puigdemont, cuya euroorden de entrega a España sigue pendiente, porque las autoridades judiciales de este país "no han tenido a bien hacer caso a la orden europea de una conocida etarra a la que se reclaman delitos de sangre" y que sigue "tranquilamente" en Bélgica porque los jueces "no han considerado oportuno que sea juzgada en España".

"Si eso ocurre desde hace años, no nos debe extrañar que ocurran otras cosas", expresó Borrell sobre la situación de Puigdemont, tras apuntar que está "claro que se puede mejorar" el régimen de la euroorden, "sobre todo a través de mecanismos que creen confianza mutua entre el Poder Judicial de un país y de otro", de manera que "los jueces hablen más entre ellos" y si tienen dudas pueda preguntarlas y aclararlas.

Sin embargo, las fuentes comunitarias consultadas por Europa Press han evitado valorar las palabras del Alto Representante sobre la aplicación en Bélgica de la euroorden porque, apuntan, Bruselas "no comenta casos individuales".

"La orden europea de detención es un procedimiento puramente judicial en el que la Comisión Europea no tiene ningún papel que desempeñar", concluyen.

El nuevo comisario de Justicia, el belga Didier Reynders, se comprometió ante el Parlamento europeo ha sopesar la necesidad de una reforma de las reglas de la euroorden siempre que tras una evaluación de los servicios comunitarios se detectara fallos graves.

Bruselas "supervisa estrechamente" el funcionamiento adecuado y la puesta en práctica de la euroorden, publica informes de evaluación periódicos y será en base al próximo estudio cuando Reynders tomará una decisión.

ERC PIDE EXPLICACIONES

Las declaraciones de Borrell han despertado las críticas por parte de Puigdemont y de los exconsellers Toni Comín y Lluis Puig sobre los que la Justicia belga está examinando si cumple con las euroórdenes reactivadas contra ellos por el Tribunal Supremo.

Sus abogados pondrán estas declaraciones en conocimiento del Tribunal de primera instancia de Bruselas que debe decidir sobre su caso, según han informado en un comunicado los políticos independentistas.

Además, la eurodiputada de ERC Diana Riba ha presentado una pregunta escrita al Ejecutivo comunitario para pedirle explicaciones por las polémicas palabras de Borrell e instar a la Comisión a explicar si comparte la posición de su vicepresidente. También pregunta la eurodiputada si la Comisión ve adecuado que uno de sus miembros se exprese en esos términos sobre un proceso judicial que está en marcha.