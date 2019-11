Buch dice que solo tuvieron problemas para acudir al acto de los Reyes los que no usaron los buses previstos

Buch ha comparecido en rueda de prensa en la sede de la Consejería junto al secretario general de Interior, Brauli Duart, y el director general de los Mossos d'Esquadra, Pere Ferrer, y ha señalado que algunos invitados tuvieron "dificultades para acceder al recinto" porque no usaron los autobuses que la organización del evento había puesto a disposición de los asistentes.

Preguntado por si considera que se garantizaron los derechos de los invitados que no pudieron acceder al acto, ha dicho que sí porque tenían maneras de entrar: "La demostración es que las personas que había en el acto accedieron con absoluta normalidad".

Ha insistido en que quienes sí usaron el bus entraron con normalidad, asegurando que fueron la mayoría, y sobre los invitados que no consiguieron entrar por las protestas que había alrededor del recinto, ha dicho: "Lamento que no pudieran acceder pero es evidente que no utilizaron los autobuses que estaban a su disposición".

Buch ha detallado que la organización de los FpdGi había preparado una treintena de autobuses para los invitados, de los que solo se usaron unos diez, y ha defendido que el uso del transporte colectivo facilitaba el acceso porque "que accedieran unos 1.300 coches era complicado" teniendo en cuenta el dispositivo policial desplegado en el lugar.

ACAMPADA Y TSUNAMI DEMOCRÀTIC

Preguntado por la acampada de plaza Universitat, ha explicado que los Mossos continúan la mediación con los jóvenes que protagonizan la protesta, y ha dicho que "en caso de que la Junta Electoral obligue" a desalojarles decidirán cómo hacerlo, pero ha descartado detallar la forma, ya que por el momento no han recibido ninguna orden de hacerlo.

Sobre la llamada del 'Tsunami Democràtic' a "llenar las plazas" durante la jornada de reflexión este sábado, ha dicho que los Mossos garantizarán los derechos y la seguridad de todos los catalanes, y preguntado por una posible orden de la Junta Electoral al respecto ha dicho: "Es evidente que quien tiene la responsabilidad y autoridad en un proceso electoral es la Junta Electoral".

Al preguntársele si prevén que alguna protesta el domingo pueda impedir que se vote con normalidad, ha dicho que los catalanes siempre han pedido poder ejercer sus derechos de forma pacífica, cívica y democrática, y ha considerado que una acción de este tipo "iría en contra del proceso de autodeterminación".