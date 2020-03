Budó cree que Generalitat y Gobierno tienen "diferentes maneras de entender la salud"

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha afirmado este viernes que la Generalitat y el Gobierno central tienen "diferentes maneras de entender la salud", pero ha rechazado que las discrepancias sobre qué medidas aplicar ante el coronavirus sea un tema ideológico.

"No es un rifirrafe político, no va ni de banderas ni de territorios. Va de preservar y garantizar la salud de los ciudadanos. Tenemos diferentes maneras de entender la salud", ha dicho en rueda de prensa telemática.

Budó ha insistido en la necesidad de hacer un confinamiento total para que solo estén activos los servicios básicos con el objetivo de evitar al máximo el contagio del virus y el colapso del sistema sanitario, y ha vuelto a reprochar al Gobierno que no haya respondido a su petición de aislar Cataluña, por lo que dice desconocer cuáles son los argumentos del Ejecutivo de Pedro Sánchez para no hacerlo.

"No va de nacionalismos, es un tema de salud", ha sostenido la portavoz del Govern, que ha pedido no buscar polémicas que, según ella, no existen.

Asimismo, ha sostenido que el confinamiento total también debe servir para dar "seguridad jurídica" a las empresas y los trabajadores para interrumpir su actividad laboral, y ha apuntado que están en contacto con las patronales para trabajar esta medida.

PRESENCIA DEL EJÉRCITO

Preguntada por la presencia del Ejército en Cataluña para desinfectar puertos y aeropuertos, ha considerado que, "si son medidas que se llevan a cabo de manera periódica, tendrán su efectividad".

Sin embargo, ha reclamado al Gobierno central que informe a la Generalitat de estas actuaciones previamente para que el Govern no se entere de ello a través de los medios de comunicación.

Sobre si el presidente de la Generalitat, Quim Torra, asistirá a la reunión por videoconferencia entre presidentes autonómicos, Budó ha contestado que todavía no lo han decidido, y ha vuelto a reclamar que este tipo de reuniones sirva para escuchar las demandas y las opiniones de las comunidades autónomas: "Que no sea una conferencia de transmisión de información a nivel unidireccional por parte del Gobierno".