Budó pide a Sánchez gestión por territorios y "colaboración y no imposición"

La consejera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha defendido este jueves que la crisis por el coronavirus tenga una gestión diferenciada por territorios, y ha ofrecido colaboración al Gobierno de Pedro Sánchez, pero ha pedido que escuche al Govern: "Pedimos colaboración y no imposición".

En rueda de prensa telemática, ha destacado que Sánchez propusiera este miércoles en el Congreso al líder del PP, Pablo Casado, trabajar conjuntamente y desde distintos ámbitos territoriales la respuesta a la crisis y el desconfinamiento, algo que cree que representa una "rectificación" del Gobierno central para abordar diferentes soluciones en función del territorio.

Ha sostenido que el decreto del estado de alarma ha supuesto un "fracaso" porque ha implicado lentitud en la toma de decisiones y algunas rectificaciones, según Budó, que ha ofrecido al Gobierno central su colaboración para trabajar de forma leal para combatir la pandemia, y ha insistido en la necesidad de que el Ejecutivo de Sánchez escuche al Govern y no imponga condiciones.

"Celebramos que desde el Gobierno central se esté trabajando en la posibilidad de que el desconfinamiento se pueda llevar a cabo desde los territorios", ha añadido, y ha pedido que lo pueda gestionar el Govern con las competencias que retiró el decreto del estado de alarma, ha dicho Budó en una rueda de prensa en la que también han participado los consejeros Miquel Buch y Alba Vergés.

El Govern prevé abordar su plan de desconfinamiento en un Consell Executiu el sábado y no tiene decidido si incluirá el pasaporte de inmunidad planteado por el doctor Oriol Mitjà, según Budó, que ha sostenido que los ayuntamientos deberán tener un papel en el desconfinamiento pero que las administraciones deben garantizar que los ciudadanos reciben los mismos servicios y oportunidades.

SALIDA DE NIÑOS CON LAS FRANJAS HORARIAS DEL GOVERN

Sobre la salida de niños a la calle y las diferencias entre la propuesta actual del Gobierno central y la de la Generalitat --la del Ejecutivo Sánchez no incluye franjas horarias--, ha dicho entienden que "las familias pueden hacer caso a las recomendaciones que hace el Govern" y seguir estas franjas horarias.

Preguntada por si la policía podría identificar a personas que sigan indicaciones del Govern, pero no del Gobierno central, ha remarcado: "No le veo el problema, no veo que una cosa sea incompatible con la otra. Se puede salir en franjas determinadas" para reducir los contactos, ha insistido.

Vergés ha defendido que, tras rectificar las medidas planteadas, las del Gobierno central se "han acercado a la propuesta del Govern", y ha lamentado que no se haya establecido una franja horaria como defendió la Generalitat, que tenía en cuenta horas lectivas y entradas y salidas del trabajo, ha dicho.