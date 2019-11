Budó asegura que el Govern no tiene "un calendario para ejercer la autodeterminación"

En una rueda de prensa tras el Consell Executiu, ha concretado que el propio presidente ya subrayó que esa era la propuesta que llevaría a la negociación entre los partidos autodeterministas para lograr un pacto nacional que dibuje el nuevo horizonte político, pero que no la impondría.

"Uno de los escenarios es que se votase al final de la legislatura, sin matizar una votación refrendaria o unas elecciones plebiscitarias. No podemos poner encima de la mesa un calendario porque el Govern no ha trabajado un calendario para ejercer el derecho a la autodeterminación", ha concretado y ha dicho que eso no quiere decir que el Ejecutivo no respalde al presidente.