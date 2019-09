Budó critica la "incapacidad" de Sánchez para asumir la cultura de coalición

La portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha acusado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de estar instalado en "el bucle del no acuerdo" y de ser "incapaz" de asumir la "cultura de la coalición", y ha afirmado que parece que el PSOE tenga más "ganas" de repetir elecciones.

En una entrevista con Efe, Budó ha denunciado que el líder del PSOE está "más pendiente de las encuestas" que de lo que dijeron las urnas en las elecciones del pasado abril, pues estas "dejaron claro" que no era posible "un Gobierno monocolor", sino que era tiempo de "entendimiento", ha subrayado.

La consellera de la Presidencia, que como dirigente de JxCat forma parte de un gobierno bipartito con ERC en la Generalitat, ha remarcado que en Cataluña ya ha habido más de un ejecutivo de coalición, "no sin sus dificultades", porque son gabinetes formados por "fuerzas políticas diferentes".

Pero esta "cultura de la coalición", que se ha llevado a la práctica no solo en Cataluña sino también en "países europeos", ha dicho Budó, "parece" que no cuaja en el Estado "por incapacidad o no voluntad".

"Parece que estamos encallados en el bucle del no acuerdo, de no cultura de gobierno de coalición, y el riesgo más elevado de elecciones parece que está en el Estado", y no en Cataluña, ha afirmado.

Budó ha criticado, en este sentido, que el líder del PSOE pretenda formar gobierno "solo" y que "todo el mundo le dé gratuitamente la investidura", cuando quien gana unas elecciones "es a quien le corresponde más generosidad en las negociaciones".

A tenor de la posición de Sánchez en la negociación con Unidas Podemos, "no parece que su voluntad sea llegar a un acuerdo, sino que parece que tenga más ganas de que se produzcan otras elecciones".

En este punto, ha señalado que "quizás" haya alguna fuerza política que esté "poniendo el partido por delante del país" y ha señalado que Sánchez va a elecciones cuando "las encuestas le son favorables", una estrategia que, a su juicio, ya aplicó al convocar las últimas generales del pasado abril.

"Llegará a un acuerdo de gobierno o no en función de lo que digan las encuestas", ha zanjado la portavoz del ejecutivo catalán.

En caso de que haya un debate de investidura en el Congreso antes del 23 de septiembre, Budó ha defendido el "no" de JxCat a Pedro Sánchez, pues si bien la "estabilidad" política en el Estado "pasa por afrontar" la situación en Cataluña, "el escenario no ha ido a mejor, sino a peor" desde el último debate fallido del pasado julio.

En cambio, ERC se mantiene en la abstención, una posición diferenciada que Budó ha evitado valorar, ya que si bien las dos fuerzas independentistas siguen tratando de consensuar una estrategia unitaria para responder a la sentencia del 'procés, luego en el Congreso "cada formación tiene su estrategia".

Budó ha defendido que JxCat mantiene en el "ADN la cultura del pacto" que caracterizó a la predecesora Convergència en la política española, aunque ha indicado que "nada es como antes", dada la "excepcionalidad política" actual, con "presos y represaliados".

Además, ha hecho hincapié en que JxCat no se puede abstener -como sí hace ERC pese a tener también presos- cuando el Ejecutivo de Sánchez no hace "nada diferente" en comparación con el anterior Gobierno de Mariano Rajoy.

Budó ha remarcado que su formación ya dio un apoyo "responsable" a la moción de censura de Sánchez contra Rajoy, "pensando que alguna cosa cambiaría, pero nada ha cambiado y nada hace pensar que cambiará".