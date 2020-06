Budó defiende depurar las "vergonzosas" actitudes racistas entre los Mossos

La consellera catalana de la Presidencia, Meritxell Budó, ha asegurado este martes que hay que "depurar" las "deplorables y vergonzosas" actitudes racistas dentro del Cuerpo de los Mossos d'Esquadra, y ha dejado en manos de la Conselleria de Interior, que dirige Miquel Buch, las medidas internas que tomar.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Govern, Budó se ha referido a la conducta de un agente que profirió insultos racistas a un joven en 2019 al llamarlo "mono" y "negro de mierda".

Después de que JxCat y ERC hayan reclamado al departamento de Interior que tome medidas para no permitir actitudes como ésta, el Govern aún no ha discutido a fondo este asunto, ya que el conseller Miquel Buch no ha podido acudir a la reunión de esta mañana porque debía comparecer ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Budó se ha mostrado convencida de que Interior ya está abordando "de qué manera se organiza el cuerpo policial" ante estas actuaciones "xenófobas y racistas", que considera "muy minoritarias" dentro de los Mossos y que hay que "erradicar".

El Govern, ha dicho Budó, "denuncia y condena estos hechos", que "dañan gravemente la imagen" de los Mossos.

"Hay que depurar estas actitudes y actuaciones, que no se corresponden con una policía democrática", ha añadido.

También se ha referido a los incidentes ocurridos en la noche del domingo en Premià de Mar (Barcelona), cuando decenas de vecinos apedrearon y asaltaron un piso ocupado por jóvenes inmigrantes a los que relacionaban con delitos y agresiones en la localidad.

Según Budó, "es inaceptable que en democracia, donde existen jueces y policías democráticos, alguien pretenda actuar por su propia cuenta".

"Seremos inflexibles e implacables con este tipo de actuaciones. Como Govern, lo combatiremos", ha subrayado Budó, que ha admitido que "hay que encontrar una salida" para los "jóvenes migrantes cuando dejan de estar bajo el paraguas" de la Generalitat al alcanzar la mayoría de edad, si bien esa solución "excede las competencias que son propias" del Govern.