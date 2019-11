Budó reclama una mesa de diálogo entre Gobierno y Govern donde "se pueda hablar de todo"

En una entrevista a la Cope recogida por Europa Press, también ha reivindicado que esta mesa, en la que debe poderse "hablar de todo", tiene que estar liderada por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

"No pedimos nada que no se produjo en la mesa de Pedralbes", ha dicho en referencia a la reunión que tuvo lugar en diciembre de 2018 en el Palacio de Pedralbes y en el que estuvieron presentes ambos dirigentes.

Ha declarado que esa reunión debe ser el punto de salida del diálogo entre Cataluña y el resto de España: "Para poder afrontar el conflicto político debemos poder hablar con toda libertad".

NO SE PLANTEAN UN AVANCE ELECTORAL

En referencia a la investidura de Sánchez, ha asegurado que si ERC y JxCat votan de manera diferente no significará que haya una crisis de gobierno que obligue a un avance electoral "porque no modificaría las mayorías del Parlament", y ha dicho que el Govern ha cedido estas negociaciones a las fuerzas políticas.

También ha considerado que la actitud de Sánchez no permite a JxCat otro posicionamiento que el 'no' a su investidura, ya que cree que desde que el PSOE está en el Gobierno nada ha cambiado en comparación con la etapa del PP: "La represión ha ido en la misma línea e incluso ha aumentado".

Respecto el juicio al que se enfrentó Torra por colocar un lazo amarillo en el edificio de la Generalitat, ha declarado que "no contemplan otra respuesta que no sea la absolución" porque, de no ser así, se estaría condenando el ejercicio del derecho de expresión, en sus palabras.