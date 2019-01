Buruaga, candidata a la Presidencia cántabra con el PP tras la renuncia de Beitia

La líder del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, será la candidata a la Presidencia regional, "por expreso deseo" del presidente del partido, Pablo Casado, tras la renuncia de la campeona olímpica Ruth Beitia.

Sáenz de Buruaga ha comunicado esta tarde al Comité Ejecutivo Regional del PP que será la cabeza de lista para las elecciones autonómicas, y que Pablo Casado le ha dado "plena autonomía" para elaborar las listas electorales.

Según ha trasladado Buruaga este miércoles al Comité Ejecutivo, al que no han asistido Beitia, que ya no es miembro al abandonar sus cargos, ni los senadores por Cantabria, Pablo Casado le encargó ayer en una reunión en el Congreso de los Diputados que encabece la candidatura a la Presidencia regional.

"El presidente Casado no me ha pedido nada, solo me ha pedido que presente una lista para ganar y para gobernar. La que yo quiera, pero una lista ganadora. No hay condiciones", ha dicho la candidata, que ha agregado que su voluntad es "presentar a los mejores" para ganar.

La presidenta popular ha considerado que el deseo de los afiliados del PP cántabro era que ella fuera la cabeza de lista, y que por eso ha aceptado el encargo de Casado. "Digo sí al presidente, sí al proyecto en el que creo y sí a la voluntad expresada por los afiliados de esta tierra", ha aseverado en una comparecencia ante la prensa.

Buruaga se ha mostrado ilusionada por ofrecer a Cantabria "el mejor proyecto y el mejor equipo humano" y ha indicado que se ha dado "el paso decisivo para recuperar la ilusión y la confianza" de muchas personas del PP y de los cántabros.

Ha hecho un llamamiento para "centrarse en lo importante", para "fortalecer" el proyecto popular "y ganar la confianza mayoritaria de la sociedad".

La candidata asume el reto "con todo el Partido Popular" de su lado y comprometiendo "honestidad, trabajo sin descanso, sentido de la responsabilidad y una ilusión enorme por liderar el cambio político" en la comunidad autónoma.

"Nunca he huido de mis responsabilidades y nunca he renunciado a mis compromisos. Por eso siempre he estado ahí, antes, durante y ahora, para lo que mi partido me pida y para lo que necesite de mí", ha recalcado.

Buruaga ha destacado su "respeto total y absoluto" hacia la decisión de Beitia de no ser candidata y de abandonar la política y ha subrayado que "el proyecto del PP es lo más importante".

"Estamos ante una decisión personal basada en razones personales y familiares, no políticas. Por lo tanto, máximo respeto, respeto a su voluntad, a su decisión y a su persona", ha insistido.

Buruaga ha agradecido a todos los que la han apoyado, a los afiliados, simpatizantes, y representantes de la sociedad de Cantabria. Y también ha agradecido a Pablo Casado, que le haya dado "total confianza" y "autonomía", según ha matizado, "primero como presidenta y ahora como candidata".

"Hemos llegado a dónde queríamos llegar. Hagamos ahora lo que se espera de nosotros. Ahora le toca a Cantabria. Cantabria necesita al Partido Popular", ha afirmado, antes de agregar que el PP "sale a ganar" y "va a gobernar" la región.

Según ha explicado, "lo prioritario" son las candidaturas municipales y avanzar para cerrar las propuestas y programas para presentar a los ciudadanos.

En la lista autonómicas, el criterio es presentar "a los mejores" y "todavía queda tiempo por delante".

Pese a que la primera opción de la dirección nacional para encabezar la candidatura fue Beitia, Buruaga ha rechazado sentirse "segundo plato"."En muchos menús el segundo plato es el plato principal", ha señalado a los periodistas.