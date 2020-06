Buxadé (Vox): "Las imágenes de Minneapolis las he visto en la Via Laietana: agresión a policías, quema de contenedores"

El eurodiputado de Vox Jorge Buxadé ha afirmado este lunes en el Congreso de los Diputados que las protestas que se están viviendo en Estados Unidos son similares a las de los independentistas en Cataluña, y las ha comparado subrayando que ambas tienen carácter violento.

"Las imágenes que se han visto en Minneapolis y en Filadelfia las hemos visto en la Via Laietana y en la Plaza Urquinaona: agresiones indiscriminadas a la Policía, quema de contenedores, asalto a locales, eso lo he visto yo", ha dicho Buxadé durante su intervención en el Grupo de Trabajo de la UE de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica.

Ya por la mañana Buxadé se había mostrado partidario de ilegalizar al movimiento antifascista bajo la calificación de "organización terrorista" siguiendo el camino del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con la organización Antifa, a la que acusa de los actos violentos que se han sucedido durante los últimos días por varias ciudades del país.

Por la tarde, en la Comisión de Reconstrucción, ha recuperado el argumento a raíz de unas palabras de Mariona Illamola (Junts). Buxadé ha criticado que las instituciones europeas "se pasen el tiempo atacando a dos grandes naciones como son Hungría y Polonia" y acusándolas de vulnerar el Estado de Derecho, cuando son países con gobiernos elegidos con un apoyo mayoritario. Y ha añadido que son más bien otros países, entre ellos España, los que están vulnerando derechos con motivo de la pandemia sin que la UE diga nada.

Sus palabras han servido a la diputada de Junts para decir que en Cataluña también hay un gobierno con amplio apoyo, que se están vulnerando derechos y que la UE calla. Buxadé le ha dejado claro en su respuesta que no comparte su idea de vulneraciones de derechos, y que más bien es la autoridad autonómica quen ha vulnerado derechos en Cataluña.

En su intervención sobre la respuesta europea a la pandemia del Covid-19 y sus efectos, Buxadé ha lanzado un duro ataque a la Comisión Europea y su propuesta de plan de recuperación. A su juicio, el "consenso progre", la "burocracia mundialista y los lobbies" y "chiringuitos" que ha tachado de "ecorradicales" han elaborado una propuesta que llevará a la "destrucción económica".

Vox rechaza de plano la propuesta europea de recuperación porque está condicionada a reformas económicas 'verdes' en lugar de centrarse en salvar vidas y recuperar la economía y la industria: "Las oligarquías no pueden permitir que la realidad les estropee sus objetivos, la UE no ha variado un ápice su agenda previa: declaró la emergencia climática pero no ha declarado la emergencia económica".

En la misma línea, ha criticado que el 4 de marzo el Parlamento Europeo estuviera ya cerrado a las visitas, pero se recibiera a la activista Greta Thunberg para que pronunciase una "homilía climática".

Según su análisis, solo las grandes empresas podrán hacer las inversiones necesarias para sobrevivir. También rechaza el plan de la Comisión porque se opone al pago de impuestos europeos. A su modo de ver, lo que hay que hacer es posponer dos años la entrada en vigor de cualquier normativa que imponga obligaciones a los empresarios, también en materia de cambio climático.

VOX, A FAVOR DE LAS AYUDAS DEL MEDE

Así, se ha mostrado a favor de las ayudas que ofrece el Mecanismo de Estabilidad (MEDE) para gasto sanitario, que ascienden a 200.000 millones y España podría acceder a 24.000, y del programa SURE de apoyo a los trabajadores (otros 100.000). Si los 750.000 del fondo de recuperación fuesen para los trabajadores sin condicionalidad climática, ha dicho, Vox votaría a favor.

El eurodiputado ha dicho además que el "prejuicio ideológico progre mata", porque lo primero que pidió la Comisión al conocer la epidemia en Wuhan fue que no se cerrasen fronteras, "como si cerrar fronteras a una enfermedad mortal fuera cuestión de ideología".

También ha llamado a reforzar las fronteras exteriores para prevenir la inmigración ilegal que, según ha dicho, citando datos de Europol, ha crecido un 400 por ciento. Además de controlar la entrada de la enfermedad, ha pedido revisar el Plan de Acción contra el tráfico ilícito de inmigrantes de 2015, también sobre la "colaboración de ONG en operaciones no autorizadas de falsos rescates en el Mediterráneo", porque cree que eso unido a leyes como la de la renta mínima "obviamente van a generar un efecto llamada global".

Vox apuesta por cerrar el Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC), que cree que se ha revelado como ineficaz; ha pedido a los Gobiernos europeos que imiten al estadounidense Donald Trump y rompan vínculos con la OMS, que ha demostrado estar "a favor de la propagación del comunismo chino" y que apoyen a Taiwan. Europa, ha dicho, envió a China 58 toneladas de material sanitario cuando el centro de la pandemia estaba en Wuhan y China devolvió le ayuda con "material defectuoso".

En el debate, el portavoz del PNV, Mikel Legarda, ha preferido ni siquiera preguntar al eurodiputado de Vox. Desde el Grupo Confederal de Unidas Podemos, Gerardo Pisarello le ha advertido de que, por mucho que hable de "oligarcas", lo único que Vox quiere es "impedir cualquier tipo de redistribución de la riqueza".

REPROCHA A PISARELLO UNA ALUSIÓN A LA EUTANASIA

Pisarello le ha recordado que de redistribución hablaron el presidente de EEUU Dwight Eisenhower y el economista John Maynard Keynes, que apostó por la "eutanasia del rentista". Buxadé le ha respondido que "hablar de eutanasia en estos tiempos que corren no parece lo más correcto", por los miles de ancianos muertos en residencias y el gobierno autonómico catalán impidiendo a la Unidad Militar de Emergencias (UME) hacer su trabajo.

El eurodiputado también ha negado que Vox esté en contra de los derechos de las mujeres --"Tengo una mujer, una hija, una madre, ¿alguien se cree de verdad ese discurso?"-- y del derecho "a la existencia" afirmando que está "a favor del derecho a la vida desde la concepción hasta su fin natural". También, al hablar Pisarello de los derechos de los pueblos colonizados, ha señalado que Vox está trabajando en crear una red iberoamericana que defienda los derechos individuales frente a la "izquierda radical".