CC avisa que el Estatuto canario deberá volver al Parlamento autonómico si en las Cortes se hacen cambios sustanciales

En concreto, la enmienda transaccional al artículo 37 del Estatuto, presentada por el PSOE y Nueva Canarias (NC) y apoyada por el PP, fija una horquilla de entre 50 y 75 diputados en el Parlamento regional, por los entre 50 y 70 que preveía el texto remitido por la Cámara autonómica.

"Yo he manifestado que desde el punto de vista de CC es un cambio sustancial que requeriría una vuelta al Parlamento de Canarias", ha afirmado Oramas al término de la reunión, aunque después ha matizado que esto no significa que su partido plantee una "retirada" o "ralentización" del Estatuto porque, según ella, el contenido de este está por encima de la ley electoral. Ha asegurado que el objetivo de CC es que el nuevo Estatuto salga adelante "antes de final de año".

Así pues, aunque ha afirmado que no pedirá su vuelta al Parlamento canario de forma inmediata, sí ha defendido que una vez pase por el Senado, antes de regresar para su aprobación definitiva en el Congreso, debería pasar por el Parlamento de las Islas porque "el texto que sale de Madrid tiene modificaciones sustanciales".

"UNA DERIVA EXCESIVA" Y "UNA ESTAFA A LOS CANARIOS"

Podemos y Ciudadanos (Cs) han rechazado también la transaccional de PSOE y NC, aunque han cargado contra el amago de Oramas de devolver el texto al Parlamento regional. Podemos, Cs y CC han anunciado que presentarán un voto particular en la Comisión Constitucional, cuando el Estatuto se debata en ella.

Para la secretaria de Plurinacionalidad y Diversidad Territorial de Podemos, Meri Pita, el aumento a un máximo de 75 diputados es "una deriva excesiva", mientras que la portavoz adjunta de Cs en la Cámara Baja, Melisa Rodríguez, ha tachado de "estafa a los canarios" esta nueva horquilla y sostiene que "a todas luces" una horquilla de 20 diputados ya da "bastante margen".

"CC ha amenazado o ha avisado con modificaciones sustanciales del Estatuto e incluso ha dejado en el aire si puede haber o no una posible retirada, lo cual a nosotros nos ha sorprendido", ha subrayado Rodríguez, a lo que Pita ha añadido: "Ella entiende que eso afecta sustancialmente al borrador del Estatuto y que por tanto va a pedir su devolución al Parlamento de Canarias".

El diputado de NC, Pedro Quevedo, cree que el hecho de que Oramas considere "una modificación sustancial" el incremento a un máximo de 75 diputados significa "solo eso", y ha explicado que después de decirlo, la propia Oramas ha apuntado que no pedirá la devolución del Estatuto al Parlamento.

NC: "NO PODEMOS SEGUIR DILATANDO" EL ESTATUTO

Aun así, Quevedo ha advertido de que si los grupos políticos del Parlamento de Canarias votan lo mismo que en el Congreso, no habrá "problema" con esta transaccional. "No podemos seguir dilatando este tema ni nos podemos permitir el lujo de no tener un nuevo estatuto en esta legislatura, dure lo que dure", ha sentenciado.

La parlamentaria 'popular' María del Carmen Hernández Bento ha admitido que han estado "más de una hora dándole vueltas" solo al artículo 37, pero ha subrayado que "la única modificación que se introduce" es el aumento del número máximo de diputados de 70 a 75, dada la "vocación de durar en el tiempo" que tiene el Estatuto.

Hernández Bento ha recordado que la disposición transitoria, que se debatirá el próximo jueves, ya recogía un aumento a 70 diputados para "corregir la desproporcionalidad" del sistema electoral canario, sin quitarle "ningún diputado a ninguna isla".

En este sentido, el socialista Sebastián Franquis ha señalado que ha quedado constancia de que el acuerdo alcanzado en Canarias entre PP, PSOE, Podemos y NC --y suscrito en Madrid por todas ellas, menos por Podemos-- respecto a la ley electoral saldrá adelante. Así, aumentará a 70 el número de diputados --uno más para Fuerteventura y nueve que saldrán de una lista regional-- y se rebajarán los topes electorales --del 30 al 15% en la circunscripción insular y del 6 al 4% en el conjunto del archipiélago--.

En cuanto a la postura de Oramas, Franquis ha aseverado que le ha preguntado si el objetivo de CC es "una hoja de ruta" que pase por "que se retire el Estatuto o retrasar su aprobación", tras lo que esta le ha asegurado lo contrario. "Yo quiero creer en esa posición de Ana Oramas y que lo que ha hecho simplemente es manifestar una posición", ha expresado, y ha apostillado que "no resiste ningún debate" que la nueva horquilla de diputados suponga un cambio sustancial "ni en términos políticos ni técnicos".

FUERA AFORAMIENTOS Y SIN REFERENDOS

Por otro lado, se ha aprobado definitivamente la supresión de los aforamientos en Canarias y se ha retirado, como pedía Cs, la enmienda del PSOE sobre incluir la celebración de referendos consultivos en el Estatuto, previa autorización del Gobierno central --algo que ya existe en la legislación española, pero que no contempla ningún estatuto de autonomía--.

"Ellos (Cs) han hecho un asunto de Estado con esta materia, han planteado que puede generar dificultades en otros ámbitos, y por tanto, que si no se retiraba eso, no estaban dispuestos a seguir adelante en el apoyo del Estatuto", ha explicado Franquis, quien ha anunciado la retirada de la enmienda porque, ha dicho, considera importante que los 32 diputados 'naranjas', "sin representación en las Islas", presenten su posición favorable a este.

La ponencia para la reforma del Estatuto, que tenía previsto concluir hoy su trabajo, se reunirá en principio por última vez el próximo jueves 28 de junio, en el que coincidirán la ponencia del Estatuto y del Régimen Económico y Fiscal (REF) una vez concluya el Pleno de los Presupuestos Generales del Estado.