CC responde al PSOE que no es momento de defender siglas, sino a Canarias "de los graves incumplimientos de Sánchez"

Aquí, el nacionalista recordó que lo que se firmó este sábado en Madrid entre el vicepresidente del Gobierno de Canarias y el ministro de Fomento fue un nuevo convenio de carreteras con una dotación de 1.200 millones de euros destinados a obra nueva de infraestructura viaria, con una vigencia de 8 años.

"Pero no se llegó a un acuerdo respecto a los 945 millones que corresponden a Canarias por las cantidades comprometidas en el convenio de carreteras entre 2012 y 2017, incrementadas con los intereses legales correspondientes", dijo.

Aquí, Barragán añadió que el Gobierno de Sánchez quería que Canarias aceptara solo 600 millones de esa deuda pendiente, con el propósito de que Canarias perdiera los 345 millones restantes, y que ambas partes han quedado para la semana que viene para seguir negociando.

"Canarias no está dispuesta a renunciar al dinero que nos corresponde. No valen las verdades a medias como ha defendido el secretario de los socialistas canarios Ángel Víctor Torres y su ejecutiva. Hoy se ha firmado un Convenio de Carreteras de 1.200 millones para obra nueva al que le restan 945 millones de euros que el Gobierno socialista no ha querido dar a Canarias", concluyó.