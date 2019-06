CC confirma al PSOE que votarán contra Sánchez si acuerda con Podemos un programa o un gobierno de cooperación

Así lo ha asegurado en la rueda de prensa posterior a la reunión de aproximadamente una hora que ha mantenido con el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, en el marco de la ronda de contactos que ha iniciado para buscar apoyos para la investidura. Un encuentro en el que han aprovechado para hablar de asuntos del Ministerio de Fomento que afectan a Canarias, como es el precio de los billetes.

CON PODEMOS, NADA DE NADA

Oramas ha reiterado a Ábalos lo mismo que trasladó la semana pasada al Rey, esto es, que CC no apoyará ni se abstendrá para investir a Sánchez si cierra un programa "o un gobierno de coalición, de cooperación, de cooperación internacional o de cooperación internacional al desarrollo" con Podemos, ha ironizado.

La diputada, que ha desvinculado su posición de las negociaciones de los gobiernos y ayuntamientos en Canarias, ha recalcado que a lo único a lo que está dispuesto su partido es a negociar acuerdos para la gobernabilidad del país siempre que el PSOE gobierne en minoría.

La nacionalista canaria ha señalado que el 'número tres' del PSOE no le ha hablado de fechas para la sesión de investidura ni de cuán encarrilada está, sino que sólo se ha limitado a tomar nota de lo que le ha trasladado.

NO LE HA CONVOCADO DE MOMENTO PARA OTRA REUNIÓN

Teniendo en cuenta la firmeza de su posición, el dirigente socialista no le ha emplazado de momento a otra reunión, como sí prevé que hará con otras formaciones, como Compromís, pero Oramas sí ha dejado claro que si le vuelve a convocar para otro encuentro, acudirá sin ningún problema.

Así las cosas, y ante el anuncio 'no' de PP y Ciudadanos a Sánchez, Oramas no cree que el PSOE debería buscar el apoyo o la abstención de ERC y Junts porque, a su juicio, los independentistas "no son compañeros de viaje para dar estabilidad al país" porque lo que pretenden es "destruirlo".

Preguntada, en este punto, si los socialistas deberían ofrecer algo a PP y Ciudadanos para que facilitaran con su abstención la investidura de Sánchez, la canaria ha defendido que tanto los 'populares' como el partido naranja digan al PSOE que busca "otras fórmulas" para apuntar, a renglón seguido, que las abstenciones del partido contrario "no se negocian".